ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Отель 4 Звезды | 18:30

Отель «Центральный», улица Малышева, 74

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль-променад, иммерсивное представление в старейшей гостинице города. «Отель 4 Звезды» спектакль, где оживает история легендарных женщин, изменивших мир. «В некоем загадочном отеле, со следами роскоши и пафоса ушедших времён, просыпаются четыре «Звезды» — четыре знаменитые на весь мир женщины, чьи имена и таблоидные истории возбуждали страсти, сплетни и мечты о настоящей, интересной и шикарной жизни. Зрителям повезёт увидеть этих «Звёзд» вблизи, в интимном свете номеров-люкс, в обеденном зале, в их силе и слабости». Действие начинается со стойки рецепции, где тебя встретит таинственный Администратор и история начнет «оживать». Молчаливая монашка и разговорчивый портье проводят гостей в номера Мэрилин Монро, Марлен Дитрих, Фриды Кало и Маргарет Тэтчер. В роли «Железной леди» — заслуженная артистка РФ Марина Савинова. Как и почему все эти великие женщины здесь оказались? Будь готов разгадать эту тайну. Рекомендуется надевать удобную обувь. Гостей ждёт приветственный напиток.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Буковски. Про любовь, но с музыкой
Буковски. Про любовь, но с музыкой

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста