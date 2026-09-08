Спектакль-променад, иммерсивное представление в старейшей гостинице города. «Отель 4 Звезды» спектакль, где оживает история легендарных женщин, изменивших мир. «В некоем загадочном отеле, со следами роскоши и пафоса ушедших времён, просыпаются четыре «Звезды» — четыре знаменитые на весь мир женщины, чьи имена и таблоидные истории возбуждали страсти, сплетни и мечты о настоящей, интересной и шикарной жизни. Зрителям повезёт увидеть этих «Звёзд» вблизи, в интимном свете номеров-люкс, в обеденном зале, в их силе и слабости». Действие начинается со стойки рецепции, где тебя встретит таинственный Администратор и история начнет «оживать». Молчаливая монашка и разговорчивый портье проводят гостей в номера Мэрилин Монро, Марлен Дитрих, Фриды Кало и Маргарет Тэтчер. В роли «Железной леди» — заслуженная артистка РФ Марина Савинова. Как и почему все эти великие женщины здесь оказались? Будь готов разгадать эту тайну. Рекомендуется надевать удобную обувь. Гостей ждёт приветственный напиток.