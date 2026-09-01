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Cantadora: «Путь одной души»

Театрум, Верхняя Пышма, улица Александра Козицына, 2Б

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 1600₽
Возраст 12+
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

Это глубокое, визуально завораживающее путешествие сквозь жизнь одной души. Спектакль раскрывает, как один выбор меняет траекторию судьбы, а душа, проходя сквозь испытания, обретает новый смысл. Это синтез современного театра, воздушной акробатики и фолк- рок звучания: каждая сцена — как узел на нити судьбы, наполненный символизмом и эмоциональной силой. Зритель погружается в многослойный мир, где движение, звук и свет становятся равноправными рассказчиками. В центре — уникальный союз двух коллективов. Фолк-рок группа Cantadora наполняет пространство живыми, пронзительными мелодиями, сплетая древние мотивы с современным ритмом. Параллельно артисты студии «наШЕСТвие» выполняют невероятные трюки на высоте: их пластические перевоплощения визуализируют взлеты и падения души, её борьбу и освобождение. Каждая деталь здесь работает на главную идею: природа вечна, а человеческая душа проходит свой путь, оставляя след в мире.

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