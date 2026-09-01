Это импровизационное действо, где шестеро артистов сражаются за денежный приз, а зритель выберет победителя вечера, который заберет весь куш. Остальные — остаются почетными членами клуба. Схватка пройдет в три этапа, каждый из которых раскроет определенную профессиональную дисциплину. Первый раунд — это выступления артистов, которые они подготовили самостоятельно. В нем оценивается не только мастерство исполнителя, но и работа над самим образом, манерой держаться и говорить, а также внешний вид. Во втором раунде артисты вытягивают случайный текст из заготовленной стопки, и во время чтения «с листа» режиссер-ведущий устанавливает актёрам новые задачи и условия прямо на ходу. В третьем раунде участники разделятся на случайные пары и получат тему для импровизации. Задача — не только блеснуть своим талантом, но также продемонстрировать мастерство работы с партнером и предлагаемыми обстоятельствами. Зритель голосует за лучшего участника каждого раунда. На этот раз весь выпуск будет посвящен тематике начала учебного года.