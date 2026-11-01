Возраст 18+
Стендап
Кино
Про событие
Абсолют синема — шоу, в котором идеальное кино проходит жёсткую проверку на прочность. Два комика и гость разбирают фильм, который гость считает безупречным. Мы изучим сюжет, пройдемся по создателям и обшутим каждый кадр, чтобы выяснить: действительно ли это шедевр или нет предела совершенству?
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи