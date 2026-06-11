Хао-хао-хао-хао! Ты думаешь, что наизусть знаешь «Сумерки. Сага. Новолуние»? А вот и нет. На этот раз «Сумерки» смотрят комики — и молчать они не собираются. Вместе со зрителями они пересмотрят вторую часть культовой франшизы, обсудят самые странные решения героев, разберут любовный треугольник, бессмертную драму, сияющего Эдварда и, конечно, зададутся главным вопросом: «А что вообще сейчас происходит?» Это вечер, где знакомая история превращается в совершенно новое шоу — с живыми комментариями, импровизацией, неожиданными шутками и реакциями, которые невозможно поставить на паузу. Приходи пересмотреть «Сумерки. Сага. Новолуние» глазами комиков.