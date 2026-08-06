Шоу, где зрители сами задают темы для шуток. Перед началом каждый пишет свою идею на бумажке, бросает её в ведро, а затем комики по очереди вытягивают темы вслепую и импровизируют. Отличная возможность посетить живое шоу в новом стендап баре в центре города, и провести время в приятной камерной атмосфере. Сбор гостей начинается за 30 минут до начала мероприятия.