Слёт уральских тёрнтэйблистов на втором этаже домика. В течение вечера мастера будут высекать новые ритмы и звуки на виниловых вертушках и микшерных пультах. Каждый зритель может насладиться их искусством и, возможно, стать одним из участников сообщества. А ночью на вечеринке тёрнтэйблисты сыграют диджей-сеты. Вход свободный.