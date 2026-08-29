ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Кто пилит?

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Слёт уральских тёрнтэйблистов на втором этаже домика. В течение вечера мастера будут высекать новые ритмы и звуки на виниловых вертушках и микшерных пультах. Каждый зритель может насладиться их искусством и, возможно, стать одним из участников сообщества. А ночью на вечеринке тёрнтэйблисты сыграют диджей-сеты. Вход свободный.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста