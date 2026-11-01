На протяжении истории женщину изображали богиней и ведьмой. В древнем мире положение зависело от происхождения и статуса, а в Средние века женщина металась между святостью и грехом. Женщин могли обвинить в колдовстве, преследования проводили как церковные, так и светские суды. Сегодня искусство переосмысливает привычные образы. У женщин больше возможностей учиться, работать и выбирать свой путь, но они всё ещё сталкиваются с насилием и давлением общественных ожиданий. Современность даёт женщинам больше возможностей говорить о своём опыте и оспаривать навязанные роли. Быть женщиной — не значит быть святой или чудовищем. Это право быть разной и свободной. Будут говорить о женском опыте от древности до наших дней и создать графическую миниатюру в стиле витража, используя тушь и акварель. Ты сможешь изобразить себя такой, какой имеешь право быть. Запись в ТГ