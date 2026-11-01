ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Эстетический арт-вечер: Женщины и монстры/ Путь от страха к свободе

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На протяжении истории женщину изображали богиней и ведьмой. В древнем мире положение зависело от происхождения и статуса, а в Средние века женщина металась между святостью и грехом. Женщин могли обвинить в колдовстве, преследования проводили как церковные, так и светские суды. Сегодня искусство переосмысливает привычные образы. У женщин больше возможностей учиться, работать и выбирать свой путь, но они всё ещё сталкиваются с насилием и давлением общественных ожиданий. Современность даёт женщинам больше возможностей говорить о своём опыте и оспаривать навязанные роли. Быть женщиной — не значит быть святой или чудовищем. Это право быть разной и свободной. Будут говорить о женском опыте от древности до наших дней и создать графическую миниатюру в стиле витража, используя тушь и акварель. Ты сможешь изобразить себя такой, какой имеешь право быть. Запись в ТГ

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Интервью с фельдшером скорой помощи
Интервью с фельдшером скорой помощи

300₽

Азиатские каникулы
Азиатские каникулы

от 3550₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

800₽

Терапевтическая художественная практика
Терапевтическая художественная практика

800₽

Стендап в темноте
Выбор редакции
Стендап в темноте

1000₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи