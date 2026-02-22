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Вечер стендап комедии

Прожарка
улица Луначарского, 80

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комики подготовили свои самые лучшие шутки и готовы их рассказать. Отличный повод, чтобы собраться компанией и весело провести вечер. Запуск гостей начинается за полчаса до начала шоу, поэтому стоит приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ.

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