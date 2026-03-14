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Городской бытовой танец под баян

Креативный кластер «Л52»
Вход с ул. Бажова, 124 А, зал Физиотерапии

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Будешь танцевать краковяк, падеспань и другие странные слова под аккомпанемент баяна. Городской бытовой танец рассчитан на исполнение одной или несколькими парами, танцующими по кругу и представляет собой простые композиции, состоящие из небольших фигур, последовательность которых повторялась. Горожане танцевали польку, краковяк, падеспань, тустеп, светит месяц, падекатр и др. Простота и доступность хореографии, легко запоминающиеся мелодии, радость и легкость восприятия, возможность общения – вот что привлекало жителей города приходить на танцплощадки. В ходе класса под руководством канд.культурологии, хореографа, исследователя Анны Поляковой участники попытаются воссоздать атмосферу того времени: под аккомпанемент баяна разучат и исполнят различные формы городских бытовых танцев. Для занятия необходима удобная обувь, без каблуков. Оплата на входе.

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