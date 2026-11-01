Город потрясла серия дерзких краж — из галерей бесследно исчезают шедевры. Вора берут с поличным и застреливают при задержании. А наутро он просыпается в собственной постели: живой, невредимый и без единого воспоминания. Из дома, говорит, не выходил. Пока следователи бьются над загадкой воскрешения, высший свет захлёстывает волна скандалов. Уважаемые критики и художники один за другим оказываются в центре грязных историй, публичных унижений и клеветы. Распутай клубок лжи в мире, где все носят маски, а за каждым холстом скрывается чужая боль. Что связывает череду краж и разрушенных репутаций? И кто — или что — стоит за всем этим? Формат: 3-4 игрока, ваншот (игра на одну встречу). Мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы, а так же заранее подготовит персонажей на выбор (прегены). Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.