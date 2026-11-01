Помнишь «Крутых бобров», «Эй, Арнольд!» и другие мультфильмы, ради которых спешил к телевизору после школы? На Главной сцене гастромолла «Главный» встретятся два Серёжи, чтобы вспомнить культовые мультсериалы Nickelodeon, которые все смотрели на ТНТ, и разобраться, почему они до сих пор остаются любимыми у целого поколения. Своими воспоминаниями и интересными фактами поделятся Серёжа Мелешкин, автор канала «V — значит VHS», и Сергей Сивопляс, организатор фестиваля ГикКон. Регистрация обязательна.