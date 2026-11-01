Netflix нашего детства
Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20
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Про событие
Помнишь «Крутых бобров», «Эй, Арнольд!» и другие мультфильмы, ради которых спешил к телевизору после школы? На Главной сцене гастромолла «Главный» встретятся два Серёжи, чтобы вспомнить культовые мультсериалы Nickelodeon, которые все смотрели на ТНТ, и разобраться, почему они до сих пор остаются любимыми у целого поколения. Своими воспоминаниями и интересными фактами поделятся Серёжа Мелешкин, автор канала «V — значит VHS», и Сергей Сивопляс, организатор фестиваля ГикКон. Регистрация обязательна.
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