«Люди добрые! Кто зверя изведёт, что третью ночь ходит по дворам Кривого Брода, тому староста платит золотом. Зверь велик, как бык, а стрела его не берет. Всех, кто вдоль тракта идет, волки съедают, покуда их вожака не изведут». Зазывала надрывает голос на главной улице городка Кривой брод. Местные шепчутся об огромном волке, что охотится по округе, стоит только опуститься ночи. Теперь же не безопасен и сам Брод. В первую ночь монстр напал на скот, затем загрыз пастуха. С каждой ночью он приходит всё ближе к домам, покусав устроивших на него засаду охотников. Укушенных егерей бьет лихорадка, а горожане, боясь заразы, призывают сжечь их, прежде, чем они сами станут волками. Три дня осталось до полнолуния. Смогут ли герои защитить город прежде, чем его проглотит этот демон? Формат: 3–4 игрока, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы. Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.