Что ты выберешь: помнить боль или потерять себя? Один сеанс, одна доза «Мнемозина», решение за тобой. Участники играют за людей, переживших травму и потерявших из-за этого память. Клиника «Орфей» помогает людям, страдающим амнезией. Здесь исследуют препарат «Мнемозин», способный восстановить утраченные воспоминания. Будет проведён один коллективный сеанс, в конце которого каждый персонаж решит: сохранить память о прошлом или потерять её навсегда. Формат: 3–5 игроков, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы. Референсы: разговорные игры, «Фиаско», «Королевство Ничто», PBTA, Fate Core Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.