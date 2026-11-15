ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Теперь я не забуду

Никогде
Университетский переулок, 11

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Что ты выберешь: помнить боль или потерять себя? Один сеанс, одна доза «Мнемозина», решение за тобой. Участники играют за людей, переживших травму и потерявших из-за этого память. Клиника «Орфей» помогает людям, страдающим амнезией. Здесь исследуют препарат «Мнемозин», способный восстановить утраченные воспоминания. Будет проведён один коллективный сеанс, в конце которого каждый персонаж решит: сохранить память о прошлом или потерять её навсегда. Формат: 3–5 игроков, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы. Референсы: разговорные игры, «Фиаско», «Королевство Ничто», PBTA, Fate Core Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Портрет лжи
Портрет лжи
по подписке
Вечеринка в Вайс-Сити: презентация GTA VI
Вечеринка в Вайс-Сити: презентация GTA VI
по подписке
Менялка от Гиккона
Менялка от Гиккона
по подписке
Netflix нашего детства
Netflix нашего детства
по подписке
Baldur’s Gate 3: исторические параллели с реальным миром
Baldur’s Gate 3: исторические параллели с реальным миром
по подписке
Мастер-класс «Герои и злодеи» от Алексея Горбута
Мастер-класс «Герои и злодеи» от Алексея Горбута

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи