Об ошибках и нелепых случайностях говорить особо не принято…а здесь поговорят. Если точнее — об ошибках, случайностях и смелых экспериментах, которые полностью изменили мир парфюмерии. Иногда рецепт легендарного парфюма — это случайно пролитый компонент, невнимательность или опыты, которые «пошли не туда». На лекции парфюмер Марина Санникова расскажет об ароматах, за которыми стоят счастливые случайности и ошибки. Обсудишь, как появлялись новые, знаковые для парфюмерии компоненты, как создавались революционные для своего времени ароматы, и почему иногда, чтобы создать что-то великое, нужно не бояться нарушить правила. В ходе лекции будешь дегустировать ароматы и парфюмерные компоненты и удивлять свои рецепторы. А в конце устроят небольшой квиз для самых внимательных. PS: парочкой нелепейших (и удачных!) ошибок из реальной парфюмерной практики лектор тоже поделится. Лектор: Марина Санникова — парфюмер, создательница бренда нишевых ароматов Qmarin Parfum, автор ароматов для выставочных объектов в музейных и галерейных пространствах, ведущая ольфакторных лекций и мастер-классов.