ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Ошибки, случайности и эксперименты, навсегда изменившие парфюмерию

Бар Коммуна, улица Розы Люксембург, 34

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Об ошибках и нелепых случайностях говорить особо не принято…а здесь поговорят. Если точнее — об ошибках, случайностях и смелых экспериментах, которые полностью изменили мир парфюмерии. Иногда рецепт легендарного парфюма — это случайно пролитый компонент, невнимательность или опыты, которые «пошли не туда». На лекции парфюмер Марина Санникова расскажет об ароматах, за которыми стоят счастливые случайности и ошибки. Обсудишь, как появлялись новые, знаковые для парфюмерии компоненты, как создавались революционные для своего времени ароматы, и почему иногда, чтобы создать что-то великое, нужно не бояться нарушить правила. В ходе лекции будешь дегустировать ароматы и парфюмерные компоненты и удивлять свои рецепторы. А в конце устроят небольшой квиз для самых внимательных. PS: парочкой нелепейших (и удачных!) ошибок из реальной парфюмерной практики лектор тоже поделится. Лектор: Марина Санникова — парфюмер, создательница бренда нишевых ароматов Qmarin Parfum, автор ароматов для выставочных объектов в музейных и галерейных пространствах, ведущая ольфакторных лекций и мастер-классов.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Терапевтическая художественная практика
Терапевтическая художественная практика

800₽

Стендап в темноте
Выбор редакции
Стендап в темноте

1000₽

Сверхъестественное. Следствие
Сверхъестественное. Следствие

700₽

Городской бытовой танец под баян
Выбор редакции
Городской бытовой танец под баян

500₽

по подписке
Два хита Неаполя
Два хита Неаполя
по подписке
Фестиваль керамики 4ceramics
Фестиваль керамики 4ceramics

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи