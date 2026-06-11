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Сверхъестественное. Следствие

Гроусхолл
Московская улица, 287

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Что делать, если в городе происходят мистические события? Звать комиков! В каждом шоу герои становятся охотниками за нечистью и отправляются расследовать очередное сверхъестественное дело. Их ждут загадочные происшествия, странные свидетели, потусторонние существа и улики, которые лучше было вообще не находить. Но это не обычное расследование. Здесь любое решение комиков может изменить ход истории. Они сами выбирают, куда идти, кому верить и что делать дальше. Иногда это приводит к разгадке. Иногда — к полному хаосу. Смогут ли комики вычислить нечисть, пока нечисть не вычислила их? Сверхъестественное начинается там, где заканчивается здравый смысл. Следствие вели… Комики!

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