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Ольфакторный интерактив: «Темная сторона парфюмерии»

улица Чебышёва, 6, 4 эт., офис 422/2

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Мероприятие для тех, кто хочет узнать больше о мире ароматов (не только и не столько про духи). Что в программе? — Обсудишь такое понятие как ольфакторный культурный код, немного поговоришь об истории «ароматной Европы». — Узнаешь, почему тебя иногда тянет к странным, техническим или физиологическим запахам. — Поговоришь о «монстрах» парфюмерного мира – культовых духах со сложной и странной ароматикой. — Познакомишься на практике с парфюмерными ингредиентами со сложным, странным, необычным профилем, узнаешь, какую роль они выполняют в создании композиций. Ведущие: парфюмер Марина Санникова, ольфакторный художник Ирина Суворова. Формат: максимум 10 участников, обязательна предварительная регистрация и предоплата. Запись – Марина, +7 961 774 70 28 (вотсап, телеграм).

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