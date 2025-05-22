Мероприятие для тех, кто хочет узнать больше о мире ароматов (не только и не столько про духи). Что в программе? — Обсудишь такое понятие как ольфакторный культурный код, немного поговоришь об истории «ароматной Европы». — Узнаешь, почему тебя иногда тянет к странным, техническим или физиологическим запахам. — Поговоришь о «монстрах» парфюмерного мира – культовых духах со сложной и странной ароматикой. — Познакомишься на практике с парфюмерными ингредиентами со сложным, странным, необычным профилем, узнаешь, какую роль они выполняют в создании композиций. Ведущие: парфюмер Марина Санникова, ольфакторный художник Ирина Суворова. Формат: максимум 10 участников, обязательна предварительная регистрация и предоплата. Запись – Марина, +7 961 774 70 28 (вотсап, телеграм).