Погрузись в атмосферу солнечного Вьетнама и насладись колоритом местных блюд. Что тебя ждёт? Каждый гость приготовит свои блинчики; Научишься делать насыщенный вьетнамский бульон; Каждый приготовит свой ролл; Приготовишь и продегустируешь все блюда по меню; Напитки (чай, кофе, вода) и легкие закуски; Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль. Фо-бо — суп с лапшой. Бан хео — горячие блины. Спринг роллы с манго и креветками.