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Незабываемый Вьетнам

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Погрузись в атмосферу солнечного Вьетнама и насладись колоритом местных блюд. Что тебя ждёт? Каждый гость приготовит свои блинчики; Научишься делать насыщенный вьетнамский бульон; Каждый приготовит свой ролл; Приготовишь и продегустируешь все блюда по меню; Напитки (чай, кофе, вода) и легкие закуски; Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль. Фо-бо — суп с лапшой. Бан хео — горячие блины. Спринг роллы с манго и креветками.

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