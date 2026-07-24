ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Стендап-прогулка «Прожарка Екатеринбурга»

ул. Горького, 4В — водонапорная башня

Начало:

Завершение:

от 650₽ до 700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Захватывающая, смешная, немного циничная прогулка. Ироничный взгляд на историю Екатеринбурга и его достопримечательности с юмором. — Если ты любишь совмещать полезное с забавным. — Если ты хочешь не только знать историю но и чувствовать настроение Екатеринбурга. — Если ты любишь острые шутки погорячее! Прожарка Екатеринбурга для тебя. В экскурсии объединились любовь и уважение к истории и достопримечательностям родного города с желанием повеселиться и поделиться эмоциями. Данная прогулка не имеет цели оскорбить кого-либо и несет только развлекательный характер, все материалы взяты из открытого доступа в интернете и использованы в допустимых формах. Автор не несет никакой ответственности за предоставленный материал. Присутствует мат! 18+ Прогулка закончится: Харитоновский парк.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

Стендап шокер
Стендап шокер

1000₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста