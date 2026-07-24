Захватывающая, смешная, немного циничная прогулка. Ироничный взгляд на историю Екатеринбурга и его достопримечательности с юмором. — Если ты любишь совмещать полезное с забавным. — Если ты хочешь не только знать историю но и чувствовать настроение Екатеринбурга. — Если ты любишь острые шутки погорячее! Прожарка Екатеринбурга для тебя. В экскурсии объединились любовь и уважение к истории и достопримечательностям родного города с желанием повеселиться и поделиться эмоциями. Данная прогулка не имеет цели оскорбить кого-либо и несет только развлекательный характер, все материалы взяты из открытого доступа в интернете и использованы в допустимых формах. Автор не несет никакой ответственности за предоставленный материал. Присутствует мат! 18+ Прогулка закончится: Харитоновский парк.