Выбор редакции
Научно-технический рэп
улица Антона Валека, 12
Начало:
Завершение:
1300₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Про событие
Математически точные панчи и скрупулезно просчитанные биты. Увлекательные истории о приключениях тыжпрограмистов и остроумно зарифмованные теоремы. В конце концов, просто уморительные танцевальные песни для подвижности тела и радости мозга (и наоборот). При поддержке: «Мордобойс» и mkrnv
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи