Математически точные панчи и скрупулезно просчитанные биты. Увлекательные истории о приключениях тыжпрограмистов и остроумно зарифмованные теоремы. В конце концов, просто уморительные танцевальные песни для подвижности тела и радости мозга (и наоборот). При поддержке: «Мордобойс» и mkrnv