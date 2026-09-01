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Научно-технический рэп

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Математически точные панчи и скрупулезно просчитанные биты. Увлекательные истории о приключениях тыжпрограмистов и остроумно зарифмованные теоремы. В конце концов, просто уморительные танцевальные песни для подвижности тела и радости мозга (и наоборот). При поддержке: «Мордобойс» и mkrnv

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