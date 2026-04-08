Бар спрятан в уютном дворе на главной площади Екатеринбурга. Что здесь есть? Пиво и сидры от лучших независимых пивоварен. Бургеры и снэки, которые ребята готовят сами, в том числе веган опции. Вкусный кофе и чай. В баре всегда можно бесплатно сыграть в кикер и настолки. Чего нет? Нет официантов и барной карты. Нет кальянов, коктейлей и крепкого алкоголя. Нет Wi-Fi. Нет брони на столы. График работы: ВТ-ВС 18:00 - 23:00 или по расписанию мероприятий.