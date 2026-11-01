Как устроены миры настольных ролевых игр и что в них общего с нашей историей? Мастер НРИ и координатор волонтёров команды ГикКона Марина Коверзнева расскажет, как реальные исторические события, мифы и художественные приёмы находят отражение в ролевых настольных играх. На примере Baldur’s Gate 3 — одной из самых популярных игр последних лет — разберёшь, как создаются вымышленные миры и что связывает их с нашей историей. Регистрация обязательна.