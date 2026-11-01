Baldur’s Gate 3: исторические параллели с реальным миром
Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20
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Бесплатно
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Игры
Про событие
Как устроены миры настольных ролевых игр и что в них общего с нашей историей? Мастер НРИ и координатор волонтёров команды ГикКона Марина Коверзнева расскажет, как реальные исторические события, мифы и художественные приёмы находят отражение в ролевых настольных играх. На примере Baldur’s Gate 3 — одной из самых популярных игр последних лет — разберёшь, как создаются вымышленные миры и что связывает их с нашей историей. Регистрация обязательна.
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