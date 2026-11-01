Лабиринт — древний символ жизненного пути: движения к своему центру, возвращения к себе с новым пониманием. Тебя приглашают в графическое путешествие через образ лабиринта. Участники создадут собственные образы и вложат в них свои намерения и цели. Вместе с психологом-психоаналитиком Екатериной Панайт и художником-искусствоведом Марией Азёрной обсудишь: — Что мешает двигаться к желаемому. — Какие чувства и сомнения возникают на пути. — Где искать внутренние ресурсы и опору. Через линии, формы и цвета исследуешь свои переживания и попробуешь выразить то, для чего порой не хватает слов. Это возможность внимательнее прислушаться к себе, увидеть, что стоит между тобой и желаемым, и сделать шаг навстречу новому. Иногда, чтобы найти выход, нужно сначала решиться войти в лабиринт. Запись в ТГ