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Греческое настроение

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Хочешь прочувствовать атмосферу Солнечной Греции, и узнать секреты приготовления ее удивительной кухни? Тогда вэлкам! Работа в группах от 4 до 16 человек. Что тебя ждёт? На мастер-классе узнаешь много нового о Греческой кухне; От и до приготовишь все блюда по меню; Продегустируешь их под бокал вина; Напитки (чай, кофе, вода) и лёгкие закуски; Легкое греческое послевкусие и хорошее настроение; Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Спанакопита — пирог со шпинатом и фетой; Коккинисто — рагу из говядины с томатами и вином; Портокалопита — слоеный десерт с апельсинами.

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