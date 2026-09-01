ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Япония домашняя

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Научишься готовить Японскую кухню. Что тебя ждёт? На мастер-классе узнаешь особенности Японской кухни. Вместе со всеми слепишь сочные гедза. Узнаешь как правильно готовить рамен. Узнаешь секреты приготовления онигири и приготовишь его совместно под руководством шефа. Напитки (чай, кофе, вода) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуски и лимонад; Идеальный рамен с сочной говядиной и нежным яйцом; Гедза со свининой и капустой; Онигири с острой курочкой.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста