Япония домашняя
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Научишься готовить Японскую кухню. Что тебя ждёт? На мастер-классе узнаешь особенности Японской кухни. Вместе со всеми слепишь сочные гедза. Узнаешь как правильно готовить рамен. Узнаешь секреты приготовления онигири и приготовишь его совместно под руководством шефа. Напитки (чай, кофе, вода) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуски и лимонад; Идеальный рамен с сочной говядиной и нежным яйцом; Гедза со свининой и капустой; Онигири с острой курочкой.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи