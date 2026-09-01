Научишься готовить Японскую кухню. Что тебя ждёт? На мастер-классе узнаешь особенности Японской кухни. Вместе со всеми слепишь сочные гедза. Узнаешь как правильно готовить рамен. Узнаешь секреты приготовления онигири и приготовишь его совместно под руководством шефа. Напитки (чай, кофе, вода) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуски и лимонад; Идеальный рамен с сочной говядиной и нежным яйцом; Гедза со свининой и капустой; Онигири с острой курочкой.