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Волчьими тропами: лесное фэнтези от уральского автора

Библиотека им. В. Г. Белинского
улица Белинского, 15, Литературная гостиная, основное здание, 3 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
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Про событие

Презентация книги, теплая беседа о писательстве, общение со зрителями и чай. Анна Клирик, автор романтического фэнтези «Однажды я встретила волка», расскажет о том, чем чревато открывать Джека Лондона в детстве, как влюбить читателя в книгу с помощью одного веселого ворона и чего испугался редактор, работая над книгой. Поговоришь об истории, героях, писательском закулисье — и ещё будет время для вопросов. Коротко о спикере: Анна Клирик — писатель и художник, автор издательства «Феникс», участник и активист писательского клуба «Почерк муза», мастер создания фэнтези-миров, в которые хочется вернуться.

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