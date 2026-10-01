Презентация книги, теплая беседа о писательстве, общение со зрителями и чай. Анна Клирик, автор романтического фэнтези «Однажды я встретила волка», расскажет о том, чем чревато открывать Джека Лондона в детстве, как влюбить читателя в книгу с помощью одного веселого ворона и чего испугался редактор, работая над книгой. Поговоришь об истории, героях, писательском закулисье — и ещё будет время для вопросов. Коротко о спикере: Анна Клирик — писатель и художник, автор издательства «Феникс», участник и активист писательского клуба «Почерк муза», мастер создания фэнтези-миров, в которые хочется вернуться.