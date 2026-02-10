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Что такое witch house (витч хаус)?

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

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Завершение:

от 0₽ до 400₽
Возраст 18+

Про событие

Многие называют этот жанр музыкой для нефоров и готов, кто-то кличет его вичухой и говорит, что он умер, а его фанатов называет «вичуганами». Кто-то любит его, а кто-то ненавидит. Но его тягучестью и таинственностью невозможно не проникнуться. Накануне фестиваля мрачной музыки O M Y T команда промо-групп SALEM, MISTERIA и ШЁПОТ проведут лекцию об одном из самых важных феноменов интернет-культуры ранних 2010-ых — witchhouse (витчхаус). Поговоришь об истории жанра во всём мире и в российском пространстве, его влиянии на кино и искусство, мифах и легендах, которые его окружают до сих пор. А также узнаешь, каким он стал сейчас и какое будущее его ждет + посмотришь фильм Реци о развитии этой культуры в России. Билет: • 300 с репостом и отметкой афиши фестиваля в сторис • 400 без репоста • Для тех, кто уже взял билет на фестиваль — вход свободный https://afisha.nethouse.ru/event/o-m-y-t Оплата на входе.

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