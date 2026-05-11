Выставка объединила пять авторов, которые работают на пересечении фотографии и театра. Но участники выставки не снимают театр в буквальном смысле — актёров, сцену или какой-либо спектакль. Они сами создают перед объективом фотоаппарата свой собственный условный театр. В одних работах главную роль играют костюм и декорации, в других — предмет, пластика тела, семейная память или человеческая судьба. Часть выставки можно назвать театром истории. В автопортретах автора под псевдонимом Uren Merte костюм и поза отсылают к провинциальному фотосалону начала XX века и позволяют примерить другую жизнь и другое время. Прошлое неловко и смешно разыгрывается через перечисление персонажей эпохи НЭПа. Время работы: 11.00 — 22.00 без выходных Цена билета: взрослый — 400 руб., льготный — 300 руб. Оплата на месте.