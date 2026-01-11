Что было до «Синих Носов»
улица Добролюбова, 4
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от 250₽ до 500₽
Возраст 18+
Выставки
Про событие
До создания группы «Синие Носы» Александр Шабуров уже был одним из ключевых участников художественной сцены Урала. Выставка «Что было до «Синих Носов». 25 артефактов из архива художника Шабурова» предлагает обратиться к этому периоду его практики — с середины 1980-х до конца 1990-х годов. Экспозиция раскрывает Шабурова как художника-концептуалиста, архивариуса текущего времени и художественных процессов, фотографа, автора перформансов и издательских проектов. Фотографии, самиздатовские книжечки, архивные документы и материалы художественных акций, предоставленные в экспозиции, позволяют увидеть, как обращение к повседневности, дружеское общение и художественный эксперимент становятся основой творческого метода Шабурова. Именно в это время в Екатеринбурге складывается особая арт-среда, где стирается граница между искусством и жизнью, а дружба, коллективные действия и ирония превращаются в полноценные инструменты художественного высказывания. Часы работы: Вт. — Вс. 14:00—20:30 Пн. — Выходной
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