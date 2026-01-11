До создания группы «Синие Носы» Александр Шабуров уже был одним из ключевых участников художественной сцены Урала. Выставка «Что было до «Синих Носов». 25 артефактов из архива художника Шабурова» предлагает обратиться к этому периоду его практики — с середины 1980-х до конца 1990-х годов. Экспозиция раскрывает Шабурова как художника-концептуалиста, архивариуса текущего времени и художественных процессов, фотографа, автора перформансов и издательских проектов. Фотографии, самиздатовские книжечки, архивные документы и материалы художественных акций, предоставленные в экспозиции, позволяют увидеть, как обращение к повседневности, дружеское общение и художественный эксперимент становятся основой творческого метода Шабурова. Именно в это время в Екатеринбурге складывается особая арт-среда, где стирается граница между искусством и жизнью, а дружба, коллективные действия и ирония превращаются в полноценные инструменты художественного высказывания. Часы работы: Вт. — Вс. 14:00—20:30 Пн. — Выходной