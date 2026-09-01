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гнилаялирика

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 1799₽ до 5500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«Привет, дорогой друг. Я знаю, что тебе бывает больно, грустно, и ты, как и я, бываешь разбитым и слабым, и это совершенно нормально. Именно поэтому мы приедем в твой город, чтобы зажечься друг от друга по-новой и ярко светить без сомнений и депрессий. живой голос, живые барабаны, настоящие эмоции и раздирающий крик души, только ты и я. Вместе мы справимся, я буду ждать тебя».

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