«Привет, дорогой друг. Я знаю, что тебе бывает больно, грустно, и ты, как и я, бываешь разбитым и слабым, и это совершенно нормально. Именно поэтому мы приедем в твой город, чтобы зажечься друг от друга по-новой и ярко светить без сомнений и депрессий. живой голос, живые барабаны, настоящие эмоции и раздирающий крик души, только ты и я. Вместе мы справимся, я буду ждать тебя».