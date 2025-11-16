Хотите провести выходной на свежем воздухе и подарить заботу тем, кто в ней нуждается? Присоединяйся к познавательному выезду в передержку «Зоозащита» в Горный Щит. Бесплатный автобус из Екатеринбурга, прогулка с собаками по сосновому бору и море эмоций. Это лучшая терапия от осенней хандры и реальная помощь в социализации питомцев. Что тебя ждёт? — Прогулка по осеннему лесу: забудь о городском шуме. Ты сможешь гулять с собаками по живописным тропам соснового бора. — Море благодарности в глазах: в приюте живут около 100 собак, и каждая мечтает о внимании и ласке. — Познавательная экскурсия: ты познакомишься с жизнью приюта изнутри, узнаешь истории животных и увидишь, как организована работа по спасению и содержанию такого количества питомцев. Реальное добро своими руками: самая ценная помощь для приюта — это твоё внимание к животным. Сбор, отправление, возвращение: посадка на автобус в 12:00 от колледжа Ползунова (пр. Ленина, 28). Не опаздывай! Лучше приди к 11:45. Возвращение в Екатеринбург ориентировочно в 17:00. Одежда: тёплая и практичная, которую не жалко испачкать. Лучше надень тёплую непромокаемую обувь (резиновые сапоги или утеплённые кроссовки). Возможны минусовые температуры! Если будет дождь, бери дождевик и зонт. Поездка состоится при любой погоде. А что на счёт лакомства для хвостатых? Можно взять куриные шеи, колбасу ливерную, корм сухой «Педигри» для взрослых собак всех пород, консервы для собак (влажный корм кушают пожилые животные). Для себя: бутылочку воды и отличное настроение. Важно: регистрация обязательна, количество мест строго ограничено. Если у тебя не получается поехать, пожалуйста, отмени регистрацию, чтобы твоё место смог занять другой человек.