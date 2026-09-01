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Бачата леди

2Dance, проспект Ленина, 25

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Твое оружие — грация. Открытый урок по Бачата Леди Стайл с опытным наставником — Алиной Золотухиной. Это не просто танец, это про то, как чувствовать своё тело, быть пластичной, уверенной и неотразимой. На уроке ты: — Разберёшь изоляцию и волны корпусом; — Изучишь базовую технику женской партии; — Научишься слышать ритм и дышать в такт музыке. Никакой партнер не нужен — только ты и твоя энергия. Записаться можно в сообщениях в вк.

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