ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Открытый урок по сальсе

2Dance, проспект Ленина, 25

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Приходи на открытый урок сальсы пары с преподавателем Хосе. Хосе — настоящий Кубинец. Для него сальса — это родная стихия, он вырос на ритмах Гаваны и знает этот танец как никто другой. Это не просто урок — это погружение в настоящую кубинскую атмосферу без выезда из города. Формат: Сальса пары. Приходи со своей половинкой или ищи партнера на месте — Хосе поможет услышать друг друга через танец. Для кого? — Для новичков, которые давно хотели попробовать. — Для опытных танцоров, которые хотят «кубинского» драйва. — Для всех, кто любит музыку и хочет провести вечер ярко. Количество мест ограничено, чтобы преподаватель мог уделить внимание каждому. Записаться можно в сообщениях в вк.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

800₽

Хватит: трансформация агрессии и напряжения
Выбор редакции
Хватит: трансформация агрессии и напряжения

1000₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Десерты по-классике
Десерты по-классике
по подписке
Стейк мясника
Стейк мясника

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста