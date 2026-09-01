Открытый урок по сальсе
2Dance, проспект Ленина, 25
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Приходи на открытый урок сальсы пары с преподавателем Хосе. Хосе — настоящий Кубинец. Для него сальса — это родная стихия, он вырос на ритмах Гаваны и знает этот танец как никто другой. Это не просто урок — это погружение в настоящую кубинскую атмосферу без выезда из города. Формат: Сальса пары. Приходи со своей половинкой или ищи партнера на месте — Хосе поможет услышать друг друга через танец. Для кого? — Для новичков, которые давно хотели попробовать. — Для опытных танцоров, которые хотят «кубинского» драйва. — Для всех, кто любит музыку и хочет провести вечер ярко. Количество мест ограничено, чтобы преподаватель мог уделить внимание каждому. Записаться можно в сообщениях в вк.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи