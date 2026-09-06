Море на вашем столе
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Мастер-класс по приготовлению морепродуктов. Приготовишь и продегустируешь блюда под бокал вина. Что тебя ждёт? Познакомишься с разными видами морепродуктов: креветки, кальмары, мидии и узнаешь, как их правильно выбирать и готовить. Каждый зафарширует свой кальмар и научится обрабатывать морепродукты. Сам сделаешь соус для мидий. Научишься готовить сорбет в домашних условиях. Приготовишь и продегустируешь все блюда по меню. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Кальмар, фаршированный сыром, креветками и артишоками; Соте из мидий в соусе Дор блю с чесночными брускеттами; Ягодный сорбет.
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