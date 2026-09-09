Нишевые события: главные нетакуси Кавра

Стремительной кометой нишевость пролетела через тренды и плюхнулась куда-то в область пост-иронии. Кажется, время подводить итоги. Хочешь узнать, что стало нишевым для афиши необычных событий?

Что будет в статье:

«Детективная редакция крутейших и лютейших шоу» — эта фраза долгое время была названием редакторского рабочего чата. И слово «детективная» как бы намекает, что к поиску необычных событий мы подходим со всей ответственностью. *Звуки гордости*. Общаемся с классными организаторами, проверяем афиши самых разных мест и сообществ, выискиваем жемчужины в бесконечной новостной ленте.

И после полугода наблюдений за событийными тенденциями, нам есть что рассказать про нишевость! Как изменились привычные события, что появилось новенького, а что постепенно угасло — устраивайся поудобнее, будет любопытно ;-)

Трансформация мастер-классов

«Станет отличным подарком или украшением интерьера» — эту беспомощную фразу ты мог видеть в описании каждого второго мк по созданию гипсовой шкатулки, эпоксидного подноса, картины в технике флюид-арт... список можно продолжать долго. Переводится она примерно так: «честное слово, эта штука не такая бессмысленная, какой выглядит». Хорошая попытка, но это больше не прокатит.

Самые новые и любопытные мастер-классы разделились на два лагеря: супер-практичные и принципиально непрактичные. Мы либо солим огурцы и чиним советские табуретки, либо рисуем на воде и танцуем чичердык, без полумер.

Москва

практичное:

вообще нет:

Санкт- Петербург

практичное:

вообще нет:

Нижний Новгород

Большая Спагеттата Спагеттата — это вечер, когда много людей собираются за одним длинным столом, спагетти не заканчиваются, красное вино льётся без ограничений, музыка становится всё громче, а между ... 12 сентября Brera, улица Пискунова, 18А от 3200₽

Кемерово

Гастрономический арт-вечер «Сырные картины» Искусство, которое можно попробовать на вкус. Мастер-класс, где вместо красок ты будешь использовать натуральные сыры собственного производства. Вместе с художником Елизаветой Ри... 17 сентября Сыроварня 4000₽

События-бутерброды

Это когда несколько равнозначных ингредиентов соединяются в одно цельное событие. И мы получаем книжную йогу, концерт-выставку или ужин-лекцию. В целом, формат не новый, но в последнее время организаторы словно ставят перед собой задачу совмещать максимально контрастные вещи. А мы что? Мы только за! Зацени фейковую свадьбу.

Москва

забота на альтернативном:

Санкт-Петербург

забота на альтернативном:

Екатеринбург

Кемерово

Фейковая свадьба Концептуальная вечеринка с размахом настоящего свадебного торжества, но без штампов в паспорте. Роль выбираешь сам: невеста, бывшая жениха, свидетель, который перебрал, или челов... 25 сентября Банкет-Холл «Соловей», проспект Ленина, 91 от 4000₽

А что с концертами?

Самая первая, яркая и точная лакмусовая бумажка новых трендов — это концерты. Суди сам: их много, они разные, проходят очень часто. Так что именно организаторы концертов первыми щупают новые форматы, особенно если дело касается камерных площадок. Есть концерты, когда люди приходят на имя — тут всё понятно, этот вечный формат. Концерты по жанрам — тоже достаточно старая и рабочая тема. Но в последнее время всё больше концертов, объединённых... назовём это «общей темой». И тема это может быть ой какой неожиданной. Так появляются гиги ребят из Обнинска, представителей нижнего интернета или выступления, объединённые Сибирью.

Москва

Санкт-Петербург

Знание не для всех

Не-не, это не про тусовки потомственных интеллектуалов, смотрящих на тебя как на мокрицу, если сходу не назвать им всех царей Древней Месопотамии. Это про очень (ОЧЕНЬ) узконаправленную информацию, которая не пытается выглядеть как «увлекательные факты, интересные всем». Ответы на вопросы, которые даже не думали приходить в голову типа «каков юридический статус тела Ленина». Ирония в том, что это реально интересно.

Москва

лекции:

не-лекции (но тоже познавательно):

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новосибирск

Казань

История бетона Триумфатор фестиваля «Сандэнс» — абсурдная комедия о главном материале планеты. Что делать независимому документалисту в эпоху кризиса стримингов, когда твоё суперуспешное шоу зак... 13 сентября Адонис, Профсоюзная улица, 3 500₽

Тишина и простота

Замедляющие события, возвращающие простые детские радости популярны давно, но из них как будто окончательно ушло обоснование. Отпали все эти «поехали с нами, чтобы насладиться спокойствием и природой». Теперь описания звучат максимально информативно и легко, вроде «можно собраться и посидеть у воды, будет выставка смешных овощей, обещают нарды».

Никаких целей, осознания себя или побега из лап обыденности. Просто славное дело.

Москва

Санкт-Петербург

Новосибирск

Невидимый слон Спектакля ты не увидишь...глазами! Ты наденешь маску для сна и нарисуешь всё в своём воображении. Ты сможешь ощутить капли настоящего дождя, дружескую «руку поддержки» шершавой ст... 20 сентября Театр кукол «Пилигримы» 1400₽

Казань

Нижний Новгород

Кемерово

Борьба с пафосом

Просто зацени названия книжных клубов из самых разных городов нашей афиши: «открыть и не закрыть», «не читай», «простите, я не дочитал», «это просто книжный клуб», «ладно, почитаем». Причем в очень многих описаниях прямым текстом сказано: мы не критикуем, можно не дочитывать, можно вообще не читать, просто приходи поболтать на тему.

А как тебе лекции, предлагающие найти ответы на «стыдные» и даже «детские» (но такие волнующие вопросы)? Многие сообщества принципиально стараются сделать акцент на душевность и лёгкость, уйти от образа «места для по-настоящему образованных людей».

Новые спектакли расказывают абсурдные истории без подоплёки: нету тут ни тайного смысла, ни глубокой метафоры, есть только ты, с твоим восприятием и эмоциями. Вот как ты понял — так и хорошо.

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новосибирск

Нижний Новгород

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль Персональный проект Антона Морокова посвящён жизни текста. Главные герои произведения — четыре информационных табло с бегущими строками, — коротают время за беседой, балансирующей ... до 27 сентября Тихая 450₽

Что тут сказать? Конечно, «нишевость» как термин отжила своё и стала полноправным мемом. Но вот тенденции, которые она с собой принесла, продолжают жить и развиваться. Интерес к необычным вещам без оглядки на применимость, главенство атмосферы, ценность простых дел. Нам всё нравится, продано! А что на счёт тебя?