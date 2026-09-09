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Нишевые события: главные нетакуси Кавра

Стремительной кометой нишевость пролетела через тренды и плюхнулась куда-то в область пост-иронии. Кажется, время подводить итоги. Хочешь узнать, что стало нишевым для афиши необычных событий?

Что будет в статье:

  1. - Трансформация мастер-классов
  2. - События-бутерброды
  3. - А что с концертами?
  4. - Знание не для всех
  5. - Тишина и простота
  6. - Борьба с пафосом

«Детективная редакция крутейших и лютейших шоу» — эта фраза долгое время была названием редакторского рабочего чата. И слово «детективная» как бы намекает, что к поиску необычных событий мы подходим со всей ответственностью. *Звуки гордости*. Общаемся с классными организаторами, проверяем афиши самых разных мест и сообществ, выискиваем жемчужины в бесконечной новостной ленте. 

И после полугода наблюдений за событийными тенденциями, нам есть что рассказать про нишевость! Как изменились привычные события, что появилось новенького, а что постепенно угасло — устраивайся поудобнее, будет любопытно ;-)

Трансформация мастер-классов

«Станет отличным подарком или украшением интерьера» — эту беспомощную фразу ты мог видеть в описании каждого второго мк по созданию гипсовой шкатулки, эпоксидного подноса, картины в технике флюид-арт... список можно продолжать долго. Переводится она примерно так: «честное слово, эта штука не такая бессмысленная, какой выглядит». Хорошая попытка, но это больше не прокатит.

Самые новые и любопытные мастер-классы разделились на два лагеря: супер-практичные и принципиально непрактичные. Мы либо солим огурцы и чиним советские табуретки, либо рисуем на воде и танцуем чичердык, без полумер.

Москва

практичное:

по подписке
Мастер-класс по кожевенному делу для начинающих
Мастер-класс по кожевенному делу для начинающих

Встречаются, чтобы создать плетёный кожаный браслет, объёмные брелочки или чехол под проездной. С задумкой можно будет определиться прямо на мастер-классе. Что есть: — пробойники — вощёные нити — шор...

Секреты идеального хруста
Секреты идеального хруста

Пока урожай в самом разгаре, разберёшься, как сохранить его надолго! Замаринуешь...

Eggsellent, Несвижский переулок, 2

5000₽

по подписке
Закрытие сезона «Закатных бранчей»
Закрытие сезона «Закатных бранчей»

Закрытие сезона — это момент, когда можно поймать последние летние лучи и заготовить на зиму как впечатления, так и вполне весомые дары. На этом бранче на ферме будут превращать урожай в домашние, со...

Мастер-класс по массажу ребозо
Мастер-класс по массажу ребозо

Мастер-класс, на котором ты разберёшь «обнимательный» массаж :) Что такое ребо...

Нора

от 2500₽

по подписке
В главных ролях – кабачок...
В главных ролях – кабачок...

Не знаешь, куда девать кабачки? Думаешь, передарить коллеге, соседу или другу? Есть идея лучше! На мастер-классе тебе раскроют секреты, как обращаться с цукини тремя совершенно разными способами: зам...

вообще нет:

Санкт- Петербург

практичное:

вообще нет:

Нижний Новгород

Большая Спагеттата
Большая Спагеттата

Спагеттата — это вечер, когда много людей собираются за одним длинным столом, спагетти не заканчиваются, красное вино льётся без ограничений, музыка становится всё громче, а между ...

Brera, улица Пискунова, 18А

от 3200₽

Кемерово

Гастрономический арт-вечер «Сырные картины»
Гастрономический арт-вечер «Сырные картины»

Искусство, которое можно попробовать на вкус. Мастер-класс, где вместо красок ты будешь использовать натуральные сыры собственного производства. Вместе с художником Елизаветой Ри...

Сыроварня

4000₽

События-бутерброды

Это когда несколько равнозначных ингредиентов соединяются в одно цельное событие. И мы получаем книжную йогу, концерт-выставку или ужин-лекцию. В целом, формат не новый, но в последнее время организаторы словно ставят перед собой задачу совмещать максимально контрастные вещи. А мы что? Мы только за! Зацени фейковую свадьбу.

Москва

по подписке
Радость-свадьба c подменой невесты и другими происшествиями
Радость-свадьба c подменой невесты и другими происшествиями

Показ инсталляции с распевом и выставка «Андрей Бартенев. Десерт футуриста, или Гвозди в сметане». Тотальная аудиовизуальная инсталляция — спектакль без участия живых актёров. Поворотная сцена привод...

по подписке
Картинная выходка
Картинная выходка

«Громкий завораживающий шум джаза и хитросплетение мазков кисти». Для тебя выступят: московский музыкальный синдикат, сахарный человек, roflojazz На протяжении всех выступлений некий художник/ца (??...

Кофе Джем «Дача стайл»
Кофе Джем «Дача стайл»

Продли лето в ДК: кофе, музыка, огурчики, много общения и тот самый вайб большой...

Дом культур

990₽

Гастрономический стендап
Гастрономический стендап

Камерный вечер в комедийном формате, гастро-удовольствия и живой юмор. Событие д...

Odmo

5000₽

Кофе Джем «Посвят»
Кофе Джем «Посвят»

Будет «посвят»: диджей-сет, новые знакомства, социальные испытания и немного той...

Дом культур

990₽

забота на альтернативном:

Санкт-Петербург

забота на альтернативном:

Екатеринбург

Кемерово

Фейковая свадьба
Фейковая свадьба

Концептуальная вечеринка с размахом настоящего свадебного торжества, но без штампов в паспорте. Роль выбираешь сам: невеста, бывшая жениха, свидетель, который перебрал, или челов...

Банкет-Холл «Соловей», проспект Ленина, 91

от 4000₽

А что с концертами?

Самая первая, яркая и точная лакмусовая бумажка новых трендов — это концерты. Суди сам: их много, они разные, проходят очень часто. Так что именно организаторы концертов первыми щупают новые форматы, особенно если дело касается камерных площадок. Есть концерты, когда люди приходят на имя — тут всё понятно, этот вечный формат. Концерты по жанрам — тоже достаточно старая и рабочая тема. Но в последнее время всё больше концертов, объединённых... назовём это «общей темой». И тема это может быть ой какой неожиданной. Так появляются гиги ребят из Обнинска, представителей нижнего интернета или выступления, объединённые Сибирью.

Москва

Санкт-Петербург

Знание не для всех

Не-не, это не про тусовки потомственных интеллектуалов, смотрящих на тебя как на мокрицу, если сходу не назвать им всех царей Древней Месопотамии. Это про очень (ОЧЕНЬ) узконаправленную информацию, которая не пытается выглядеть как «увлекательные факты, интересные всем». Ответы на вопросы, которые даже не думали приходить в голову типа «каков юридический статус тела Ленина». Ирония в том, что это реально интересно.

Москва

лекции:

по подписке
Похороны мух
Похороны мух

В сентябре в русских деревнях разворачивалось странное театральное действие: крестьяне хоронили мух. Крохотные гробики делали из морковок, репы, капустных кочерыжек. Где-то хоронили в лаптях и тряпках...

Языки народов России
Языки народов России

С языковой точки зрения Россия парадоксальна. На первый взгляд, она совершенно о...

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

от 1600₽

Языковая картина мира
Языковая картина мира

Каждый язык — это не просто средство коммуникации, это отражение истории народа,...

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

от 1600₽

по подписке
Кто вообще это сварил?
Кто вообще это сварил?

На дегустации пива и сидра тебя ждут пять самых необычных сортов: кислое, солёное, копчёное, острое и десертное пиво. Будешь разбираться, где смелый эксперимент, а где пивовар просто остался без присм...

не-лекции (но тоже познавательно):

по подписке
Докер Панк
Докер Панк

В рамках ХII международного фестиваля документального кино «Докер» состоится показ фильмов в программе «Докер Панк». Эта программа предлагает увидеть работы, что идут вразрез с традиционными канонами ...

по подписке
Докер. Корабль дураков / Похищение / Свидетели / Что помнит земля
Докер. Корабль дураков / Похищение / Свидетели / Что помнит земля

Сеанс объединяет четыре картины с ярким авторским взглядом и склонностью к эксперименту. Режиссёры работают с тем, чего нельзя увидеть напрямую: воспоминаниями, страхами, фантазиями, детским и чутким ...

по подписке
Док станция. Сказка / Сила сигнала
Док станция. Сказка / Сила сигнала

Новое российское кино на кинофестивале «Докер» 2026. Сеанс объединяет две истории о людях, которые не соглашаются оставаться незаметными и превращают повседневность в пространство свободы. Оба фильма ...

по подписке
О-Фест (O-Fest)
О-Фест (O-Fest)

Международный фестиваль экспериментального искусства. 12 сентября в программе блоки «Международный конкурс #2», где телескопы, реки и минералы становятся самостоятельными героями кадра, и «Международ...

по подписке
Победа над солнцем
Победа над солнцем

Реконструкция первой русской футуристической оперы. Осенью 1913 года в местечке Уусикиркко под Санкт-Петербургом (ныне Поляны Ленинградской области) случилось очень-очень маленькое грандиозное событи...

по подписке
П.И.Р. (практика игнорирования реальности)
П.И.Р. (практика игнорирования реальности)

Смешной, абсурдный и местами тревожный коллективный опыт людей, которые продолжают практиковать упоение в обстоятельствах, которые не очень к этому располагают. В программу входит инструкция по прави...

Санкт-Петербург

по подписке
Ленин — бренд или Ленин — бред?
Ленин — бренд или Ленин — бред?

Профессиональный историк Сергей Швецов и шоумен Илья Недоля препарируют исторические факты о вожде мирового пролетариата. История Ленина, где зрители сами делают выводы. Ленин и революция. Как сын дв...

Свадебные предметы мебели в быту людей прошлого
Свадебные предметы мебели в быту людей прошлого

Как выглядела свадьба в прошлом? Какие предметы мебели сопровождали человека в м...

Брусницын

2000₽

по подписке
Бережные и нежные хрущёвки
Бережные и нежные хрущёвки

Пешеходная экскурсия по Красногвардейскому району — прогуляешься вокруг метро «Новочеркасская» и поговоришь о типовом домостроении 1950–60-х. Типовое панельное домостроение — явление противоречивое. ...

по подписке
Необычные похороны в России
Необычные похороны в России

Приходи на лекцию о самых необычных похоронных традициях страны. Учёный, кандидат исторических наук Ксения Родионова расскажет о самых нестандартных похоронных практиках в истории России, а работник...

Философия любви и техники в «Человеке-бензопиле»
Философия любви и техники в «Человеке-бензопиле»

«Человек-бензопила» — это манга и аниме про любовь. Перверсивную, машинную, демо...

Планетарий 1

450₽

Екатеринбург

Новосибирск

Казань

История бетона
История бетона

Триумфатор фестиваля «Сандэнс» — абсурдная комедия о главном материале планеты. Что делать независимому документалисту в эпоху кризиса стримингов, когда твоё суперуспешное шоу зак...

Адонис, Профсоюзная улица, 3

500₽

Тишина и простота

Замедляющие события, возвращающие простые детские радости популярны давно, но из них как будто окончательно ушло обоснование. Отпали все эти «поехали с нами, чтобы насладиться спокойствием и природой». Теперь описания звучат максимально информативно и легко, вроде «можно собраться и посидеть у воды, будет выставка смешных овощей, обещают нарды». 

Никаких целей, осознания себя или побега из лап обыденности. Просто славное дело.

Москва

Лагерь пинг таблет
Лагерь пинг таблет

Отправишься в то самое сентябрьское мгновение, где листва золотится, а школьники...

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Ping Tablet Camp, Московская область, городской округ Шатура, деревня Бордуки

11000₽

по подписке
Книжный флоу
Книжный флоу

Вечер, на который ты сможешь прийти со своей книгой, почитать под спокойную музыку, обсудить книги и познакомиться с новыми людьми. Здесь можно найти новых друзей, компанию на вечер и получить заряд ...

по подписке
Поход с орнитологом
Поход с орнитологом

Будешь наблюдать за птичьим миром в Москворецком пойменном заказнике. Виноградовская пойма — ключевая орнитологическая территория и одно из самых интересных мест для наблюдения за птицами в Подмосков...

Детство. Отрочество. Юппи
Детство. Отрочество. Юппи

Ребёнок смотрит на небо — там всё время что-то происходит. Взрослый смотрит под ...

ул. Каланчевская, 33

от 1000₽

по подписке
На свежий воздух
На свежий воздух

Погружение в лесную, походную романтику. Ты прогуляешься по красивому лесу, полюбуешься на небольшую речку, вкусно пообедаешь у костра и подышишь свежим воздухом, увидишь следы диких животных, если по...

по подписке
Книжный клуб: «Время ждать»
Книжный клуб: «Время ждать»

Следующий книжный клуб будет посвящён комиксу «Время ждать» Юлии Никитиной. «Время ждать» — год человеческой жизни, упакованный в книгу. Иногда стоит сосредоточиться не на событиях, а на фоне событий...

Санкт-Петербург

по подписке
Ладожский берег: пеший поход с палатками
Ладожский берег: пеший поход с палатками

Отправишься на берег Ладожского озера, в залив Лехмалахти. Именно здесь начинаются знаменитые Ладожские шхеры с галечными пляжами, отвесными скалами и покатыми «бараньими лбами» (дословный перевод сло...

по подписке
Книжный флоу
Книжный флоу

Вечер, на который ты сможешь прийти со своей книгой, почитать под спокойную музыку, обсудить книги и познакомиться с новыми людьми. Здесь можно найти новых друзей, компанию на вечер и получить заряд ...

по подписке
Сплав по реке Тихая с выходом в Ладогу
Сплав по реке Тихая с выходом в Ладогу

Короткий, но насыщенный сплав по реке Тихая понравится всем, кто любит северные красоты Вуоксы и Ладоги. Маршрут тура пролегает по Ленинградской области от Вуоксы к Ладоге через Тихую и составляет око...

Банный день
Банный день

Йога, жар, холод, пар и тишина — целый день только для себя. Не просто баня, а ...

Баня Друга, деревня Новосаратовка, 90/2

от 8500₽

Детство. Отрочество. Юппи
Детство. Отрочество. Юппи

Ребёнок смотрит на небо — там всё время что-то происходит. Взрослый смотрит под ...

КДЦ Максим, Ланское ш., 35

от 800₽

Новосибирск

Невидимый слон
Невидимый слон

Спектакля ты не увидишь...глазами! Ты наденешь маску для сна и нарисуешь всё в своём воображении. Ты сможешь ощутить капли настоящего дождя, дружескую «руку поддержки» шершавой ст...

Театр кукол «Пилигримы»

1400₽

Казань

Нижний Новгород

Пикник в саду
Пикник в саду

Лето — лучшее время, чтобы насладиться каждой свободной минуткой на свежем возду...

Заповедные Кварталы

2300₽

Согревающие вкусы осени
Согревающие вкусы осени

Погружение в атмосферу рубежа прошлых столетий за дегустацией напитков и угощени...

Заповедные Кварталы

2300₽

Кемерово

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»

Три дня и две ночи, чтобы ненадолго вернуться в детство, найти новые знакомства,...

c
по
База отдыха «Космос», Школьная улица, 39?, с. Верхотомское

10600₽

Бабье лето
Бабье лето

Тёплый атмосферный вечер, где каждый сможет переключиться с повседневных забот н...

Студии «Греми», Карболитовская улица, 1/3

2800₽

Пленэр на Томской Писанице
Пленэр на Томской Писанице

Выездной мастер-класс от Кузбасского центра искусств. Будешь писать маслом под ...

Кузбасский центр искусств

3500₽

Тыква Фест
Тыква Фест

Осенний фестиваль с конкурсом тыкв в Калтане. Тебя ждёт море эмоций, активносте...

Кемеровская область, г. Калтан, пр. Мира, 55а, площадь ДК «Энергетик»

Бесплатно

Борьба с пафосом

Просто зацени названия книжных клубов из самых разных городов нашей афиши: «открыть и не закрыть», «не читай», «простите, я не дочитал», «это просто книжный клуб», «ладно, почитаем». Причем в очень многих описаниях прямым текстом сказано: мы не критикуем, можно не дочитывать, можно вообще не читать, просто приходи поболтать на тему.

А как тебе лекции, предлагающие найти ответы на «стыдные» и даже «детские» (но такие волнующие вопросы)? Многие сообщества принципиально стараются сделать акцент на душевность и лёгкость, уйти от образа «места для по-настоящему образованных людей».

Новые спектакли расказывают абсурдные истории без подоплёки: нету тут ни тайного смысла, ни глубокой метафоры, есть только ты, с твоим восприятием и эмоциями. Вот как ты понял — так и хорошо.

Москва

Санкт-Петербург

по подписке
СССР — стрём или норм?
СССР — стрём или норм?

Тот самый СССР твоих родителей, как оно было на самом деле? Красивые легенды или мрачные ужасы прошлого? Живая дискуссия в стиле подкаста — скуфы для зумеров. Очень надоели эти споры в интернете про ...

по подписке
Встаньте на картоночку
Встаньте на картоночку

Музыкальный спектакль-шоу в стиле 90х. Вместе с актёрами ты отправишься на обычный городской рынок 90-х, где кипят нешуточные страсти похлеще самого Шекспира нашего Уильяма. Именно там, на рынке, ко...

по подписке
Межгород
Межгород

Свидание, которое сближает: стихи, музыка и атмосфера, где слова говорят больше, чем меню ресторана. Тебе презентуют сборник «Межгород» от поэтических команд «Обормоты» и «Шатуны». Никаких правил, ни...

по подписке
Пепперминт. История успеха
Пепперминт. История успеха

Спектакль с применением кринге-технологий. Он основан на одноименной пьесе Ю. Дмитриевой — это своеобразный поток сознания молодой женщины, структурированный в формате лекции-тренинга по личностному ...

по подписке
Цирк уехал 2.0
Цирк уехал 2.0

Расширенная версия спектакля Димы Казенаса. Это история о том, как сложно прощаться с прошлым. Но надо. Но сложно. Но надо, если хочешь, чтоб появилось что-то новое. Главный герой – уборщик, который ...

по подписке
Иди в баню
Иди в баню

Клоунада от авангардного союза с ностальгией из города Челябинск, созданный Станиславом Хомковым и Никитой Маныловым. Иммерсивное доброе хулиганство. Главный секрет спектакля: не стоит париться по пу...

Екатеринбург

Новосибирск

Нижний Новгород

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль

Персональный проект Антона Морокова посвящён жизни текста. Главные герои произведения — четыре информационных табло с бегущими строками, — коротают время за беседой, балансирующей ...

до
Тихая

450₽

Что тут сказать? Конечно, «нишевость» как термин отжила своё и стала полноправным мемом. Но вот тенденции, которые она с собой принесла, продолжают жить и развиваться. Интерес к необычным вещам без оглядки на применимость, главенство атмосферы, ценность простых дел. Нам всё нравится, продано! А что на счёт тебя? 

Кстати, найти компанию на любое — даже самое странное — событие ты можешь среди вот этих .

Что есть в статье:

  1. Трансформация мастер-классов
  2. События-бутерброды
  3. А что с концертами?
  4. Знание не для всех
  5. Тишина и простота
  6. Борьба с пафосом

Комментарии

Аватар
Natalie
09 сентября, 21:54

жаль что мух не хоронят в питере

Аватар
Ева
09 сентября, 09:06

Захотелось на пиватес))

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