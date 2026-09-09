Нишевые события: главные нетакуси Кавра

«Детективная редакция крутейших и лютейших шоу» — эта фраза долгое время была названием редакторского рабочего чата. И слово «детективная» как бы намекает, что к поиску необычных событий мы подходим со всей ответственностью. *Звуки гордости*. Общаемся с классными организаторами, проверяем афиши самых разных мест и сообществ, выискиваем жемчужины в бесконечной новостной ленте.
И после полугода наблюдений за событийными тенденциями, нам есть что рассказать про нишевость! Как изменились привычные события, что появилось новенького, а что постепенно угасло — устраивайся поудобнее, будет любопытно ;-)
Трансформация мастер-классов
«Станет отличным подарком или украшением интерьера» — эту беспомощную фразу ты мог видеть в описании каждого второго мк по созданию гипсовой шкатулки, эпоксидного подноса, картины в технике флюид-арт... список можно продолжать долго. Переводится она примерно так: «честное слово, эта штука не такая бессмысленная, какой выглядит». Хорошая попытка, но это больше не прокатит.
Самые новые и любопытные мастер-классы разделились на два лагеря: супер-практичные и принципиально непрактичные. Мы либо солим огурцы и чиним советские табуретки, либо рисуем на воде и танцуем чичердык, без полумер.
Москва
практичное:
Встречаются, чтобы создать плетёный кожаный браслет, объёмные брелочки или чехол под проездной. С задумкой можно будет определиться прямо на мастер-классе. Что есть: — пробойники — вощёные нити — шор...
Пока урожай в самом разгаре, разберёшься, как сохранить его надолго! Замаринуешь...
5000₽
Закрытие сезона — это момент, когда можно поймать последние летние лучи и заготовить на зиму как впечатления, так и вполне весомые дары. На этом бранче на ферме будут превращать урожай в домашние, со...
Мастер-класс, на котором ты разберёшь «обнимательный» массаж :) Что такое ребо...
от 2500₽
вообще нет:
Очередной хмельной эксперимент в фотолаборатории: готовят проявитель из пива, заряжают плёнку и будут создавать кадры с характером. Унесёшь домой не только проявленные снимки, но и крутую историю! Ко...
Арт-завтрак с лекцией и мастер-классом. Спектакль — это то, что происходит здес...
6000₽
Санкт- Петербург
практичное:
вообще нет:
Формат свидания для тех, кому надоели цветы и ужины при свечах (или необычный досуг для компании друзей). В старинной фотолаборатории в сердце Петербурга время течёт иначе. Здесь нет цифровых техноло...
Нижний Новгород
Спагеттата — это вечер, когда много людей собираются за одним длинным столом, спагетти не заканчиваются, красное вино льётся без ограничений, музыка становится всё громче, а между ...
от 3200₽
Кемерово
Искусство, которое можно попробовать на вкус. Мастер-класс, где вместо красок ты будешь использовать натуральные сыры собственного производства. Вместе с художником Елизаветой Ри...
4000₽
События-бутерброды
Это когда несколько равнозначных ингредиентов соединяются в одно цельное событие. И мы получаем книжную йогу, концерт-выставку или ужин-лекцию. В целом, формат не новый, но в последнее время организаторы словно ставят перед собой задачу совмещать максимально контрастные вещи. А мы что? Мы только за! Зацени фейковую свадьбу.
Москва
Показ инсталляции с распевом и выставка «Андрей Бартенев. Десерт футуриста, или Гвозди в сметане». Тотальная аудиовизуальная инсталляция — спектакль без участия живых актёров. Поворотная сцена привод...
«Громкий завораживающий шум джаза и хитросплетение мазков кисти». Для тебя выступят: московский музыкальный синдикат, сахарный человек, roflojazz На протяжении всех выступлений некий художник/ца (??...
Продли лето в ДК: кофе, музыка, огурчики, много общения и тот самый вайб большой...
990₽
Камерный вечер в комедийном формате, гастро-удовольствия и живой юмор. Событие д...
5000₽
Будет «посвят»: диджей-сет, новые знакомства, социальные испытания и немного той...
990₽
забота на альтернативном:
Объединишь чтение и йогу вместе с ребятами из студии йоги критического выравнивания. Сначала переключишь внимание с текста на тело в практике с преподавателем, а после вернёшься к книгам, знакомствам,...
Вечерняя практика в особняке, где будешь дышать под треки Drake, Eminem, Cardi B...
2500₽
Практика йоги в унисон с движениями морских млекопитающих. Обзор на морских коти...
3000₽
Санкт-Петербург
Знаешь, кто такой «Разумный вокалист» (Homo vocalis)? Существо, которое каждый день проживает с песней и попадает из-за этого во всевозможные истории. Яна Смирнова — яркий представитель этого вида. К...
В этот раз обсудишь книгу Аси Демишкевич «Там моё королевство». Клуб пройдет в особенном формате — в рамках большого праздника «Полка и её друзья». А это значит, что, помимо обсуждения книги, тебя ждё...
забота на альтернативном:
Идеальный баланс между «потренироваться» и «отдохнуть». Пиватес — необычная тренировка, где классический пилатес встречается с бокалом холодного пива и превращается в маленькую вечеринку. ...
Практика йоги под чарующие звуки древнего инструмента. Тебя ждёт мягкая потоко...
2000₽
Екатеринбург
Кемерово
Концептуальная вечеринка с размахом настоящего свадебного торжества, но без штампов в паспорте. Роль выбираешь сам: невеста, бывшая жениха, свидетель, который перебрал, или челов...
от 4000₽
А что с концертами?
Самая первая, яркая и точная лакмусовая бумажка новых трендов — это концерты. Суди сам: их много, они разные, проходят очень часто. Так что именно организаторы концертов первыми щупают новые форматы, особенно если дело касается камерных площадок. Есть концерты, когда люди приходят на имя — тут всё понятно, этот вечный формат. Концерты по жанрам — тоже достаточно старая и рабочая тема. Но в последнее время всё больше концертов, объединённых... назовём это «общей темой». И тема это может быть ой какой неожиданной. Так появляются гиги ребят из Обнинска, представителей нижнего интернета или выступления, объединённые Сибирью.
Москва
В гости в столицу едут: Узница Совести (Томск), Печатная Машина (Омск) На месте их встречает Сибирская диаспора: Союз Озверелых, Уберлицо, Горе Деревянное, Palm Dyed Узница и Печатка доделывают свои...
Такого ты ещё не видел — настоящий живой камерный детский хор в сопровождении фи...
от 1900₽
Санкт-Петербург
Единственный, уникальный и неповторимый большой сборный концерт Легенд Нижнего И...
от 1700₽
Гото-панко-метал фест. Событие, в котором принимают участие все представители контркультуры современности. Кризис ценностей и потребность в самовыражении объединяет их в едином порыве заявить обществ...
Знание не для всех
Не-не, это не про тусовки потомственных интеллектуалов, смотрящих на тебя как на мокрицу, если сходу не назвать им всех царей Древней Месопотамии. Это про очень (ОЧЕНЬ) узконаправленную информацию, которая не пытается выглядеть как «увлекательные факты, интересные всем». Ответы на вопросы, которые даже не думали приходить в голову типа «каков юридический статус тела Ленина». Ирония в том, что это реально интересно.
Москва
лекции:
В сентябре в русских деревнях разворачивалось странное театральное действие: крестьяне хоронили мух. Крохотные гробики делали из морковок, репы, капустных кочерыжек. Где-то хоронили в лаптях и тряпках...
С языковой точки зрения Россия парадоксальна. На первый взгляд, она совершенно о...
от 1600₽
Каждый язык — это не просто средство коммуникации, это отражение истории народа,...
от 1600₽
не-лекции (но тоже познавательно):
В рамках ХII международного фестиваля документального кино «Докер» состоится показ фильмов в программе «Докер Панк». Эта программа предлагает увидеть работы, что идут вразрез с традиционными канонами ...
Сеанс объединяет четыре картины с ярким авторским взглядом и склонностью к эксперименту. Режиссёры работают с тем, чего нельзя увидеть напрямую: воспоминаниями, страхами, фантазиями, детским и чутким ...
Новое российское кино на кинофестивале «Докер» 2026. Сеанс объединяет две истории о людях, которые не соглашаются оставаться незаметными и превращают повседневность в пространство свободы. Оба фильма ...
Международный фестиваль экспериментального искусства. 12 сентября в программе блоки «Международный конкурс #2», где телескопы, реки и минералы становятся самостоятельными героями кадра, и «Международ...
Реконструкция первой русской футуристической оперы. Осенью 1913 года в местечке Уусикиркко под Санкт-Петербургом (ныне Поляны Ленинградской области) случилось очень-очень маленькое грандиозное событи...
Санкт-Петербург
Профессиональный историк Сергей Швецов и шоумен Илья Недоля препарируют исторические факты о вожде мирового пролетариата. История Ленина, где зрители сами делают выводы. Ленин и революция. Как сын дв...
Как выглядела свадьба в прошлом? Какие предметы мебели сопровождали человека в м...
2000₽
Пешеходная экскурсия по Красногвардейскому району — прогуляешься вокруг метро «Новочеркасская» и поговоришь о типовом домостроении 1950–60-х. Типовое панельное домостроение — явление противоречивое. ...
Приходи на лекцию о самых необычных похоронных традициях страны. Учёный, кандидат исторических наук Ксения Родионова расскажет о самых нестандартных похоронных практиках в истории России, а работник...
«Человек-бензопила» — это манга и аниме про любовь. Перверсивную, машинную, демо...
450₽
Екатеринбург
Новосибирск
Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. Перед показом состоится открытый разговор с рестораторами и путешественниками — основателями семейного бренда BH Family Артёмом и Галиной Печёнины...
Казань
Триумфатор фестиваля «Сандэнс» — абсурдная комедия о главном материале планеты. Что делать независимому документалисту в эпоху кризиса стримингов, когда твоё суперуспешное шоу зак...
500₽
Тишина и простота
Замедляющие события, возвращающие простые детские радости популярны давно, но из них как будто окончательно ушло обоснование. Отпали все эти «поехали с нами, чтобы насладиться спокойствием и природой». Теперь описания звучат максимально информативно и легко, вроде «можно собраться и посидеть у воды, будет выставка смешных овощей, обещают нарды».
Никаких целей, осознания себя или побега из лап обыденности. Просто славное дело.
Москва
Отправишься в то самое сентябрьское мгновение, где листва золотится, а школьники...
11000₽
Вечер, на который ты сможешь прийти со своей книгой, почитать под спокойную музыку, обсудить книги и познакомиться с новыми людьми. Здесь можно найти новых друзей, компанию на вечер и получить заряд ...
Будешь наблюдать за птичьим миром в Москворецком пойменном заказнике. Виноградовская пойма — ключевая орнитологическая территория и одно из самых интересных мест для наблюдения за птицами в Подмосков...
Ребёнок смотрит на небо — там всё время что-то происходит. Взрослый смотрит под ...
от 1000₽
Погружение в лесную, походную романтику. Ты прогуляешься по красивому лесу, полюбуешься на небольшую речку, вкусно пообедаешь у костра и подышишь свежим воздухом, увидишь следы диких животных, если по...
Санкт-Петербург
Отправишься на берег Ладожского озера, в залив Лехмалахти. Именно здесь начинаются знаменитые Ладожские шхеры с галечными пляжами, отвесными скалами и покатыми «бараньими лбами» (дословный перевод сло...
Вечер, на который ты сможешь прийти со своей книгой, почитать под спокойную музыку, обсудить книги и познакомиться с новыми людьми. Здесь можно найти новых друзей, компанию на вечер и получить заряд ...
Короткий, но насыщенный сплав по реке Тихая понравится всем, кто любит северные красоты Вуоксы и Ладоги. Маршрут тура пролегает по Ленинградской области от Вуоксы к Ладоге через Тихую и составляет око...
Йога, жар, холод, пар и тишина — целый день только для себя. Не просто баня, а ...
от 8500₽
Ребёнок смотрит на небо — там всё время что-то происходит. Взрослый смотрит под ...
от 800₽
Новосибирск
Спектакля ты не увидишь...глазами! Ты наденешь маску для сна и нарисуешь всё в своём воображении. Ты сможешь ощутить капли настоящего дождя, дружескую «руку поддержки» шершавой ст...
1400₽
Казань
Нижний Новгород
Лето — лучшее время, чтобы насладиться каждой свободной минуткой на свежем возду...
2300₽
Погружение в атмосферу рубежа прошлых столетий за дегустацией напитков и угощени...
2300₽
Кемерово
Три дня и две ночи, чтобы ненадолго вернуться в детство, найти новые знакомства,...
10600₽
Тёплый атмосферный вечер, где каждый сможет переключиться с повседневных забот н...
2800₽
Выездной мастер-класс от Кузбасского центра искусств. Будешь писать маслом под ...
3500₽
Осенний фестиваль с конкурсом тыкв в Калтане. Тебя ждёт море эмоций, активносте...
Бесплатно
Борьба с пафосом
Просто зацени названия книжных клубов из самых разных городов нашей афиши: «открыть и не закрыть», «не читай», «простите, я не дочитал», «это просто книжный клуб», «ладно, почитаем». Причем в очень многих описаниях прямым текстом сказано: мы не критикуем, можно не дочитывать, можно вообще не читать, просто приходи поболтать на тему.
А как тебе лекции, предлагающие найти ответы на «стыдные» и даже «детские» (но такие волнующие вопросы)? Многие сообщества принципиально стараются сделать акцент на душевность и лёгкость, уйти от образа «места для по-настоящему образованных людей».
Новые спектакли расказывают абсурдные истории без подоплёки: нету тут ни тайного смысла, ни глубокой метафоры, есть только ты, с твоим восприятием и эмоциями. Вот как ты понял — так и хорошо.
Москва
Премьера! Абсурдистский хоррор по пьесе Анастасии Букреевой. В тексте Анастасии Букреевой магический реализм соседствует с тонким юмором, а разговоры-размышления о распадающемся мире пронизаны хтонич...
Ты тоже, наверняка, когда-то был ребёнком. Вопрос, только, как давно? А, может, ...
3000₽
Началась и закончилась космическая война, миром правят еноты и ожившие креветки. Пленный робот несёт тебя на руках, кто-то на Луне молится за тебя, президент Бучкин – модифицированное растение. Жизнь ...
Средневековая европейская культура породила великие памятники архитектуры, живоп...
500₽
Санкт-Петербург
Тот самый СССР твоих родителей, как оно было на самом деле? Красивые легенды или мрачные ужасы прошлого? Живая дискуссия в стиле подкаста — скуфы для зумеров. Очень надоели эти споры в интернете про ...
Музыкальный спектакль-шоу в стиле 90х. Вместе с актёрами ты отправишься на обычный городской рынок 90-х, где кипят нешуточные страсти похлеще самого Шекспира нашего Уильяма. Именно там, на рынке, ко...
Свидание, которое сближает: стихи, музыка и атмосфера, где слова говорят больше, чем меню ресторана. Тебе презентуют сборник «Межгород» от поэтических команд «Обормоты» и «Шатуны». Никаких правил, ни...
Спектакль с применением кринге-технологий. Он основан на одноименной пьесе Ю. Дмитриевой — это своеобразный поток сознания молодой женщины, структурированный в формате лекции-тренинга по личностному ...
Расширенная версия спектакля Димы Казенаса. Это история о том, как сложно прощаться с прошлым. Но надо. Но сложно. Но надо, если хочешь, чтоб появилось что-то новое. Главный герой – уборщик, который ...
Екатеринбург
Новосибирск
Премьера спектакля по мотивам мистических радиоэфиров легендарной станции «Coast to Coast AM». Это 80-е, планета засыпает под вой электрогитар и шум радиоволн. Два радиоведущих в студии знают все сам...
Каждому хочется убежать от проблем, на время забыться, вернуться туда, где было ...
от 700₽
Нижний Новгород
Персональный проект Антона Морокова посвящён жизни текста. Главные герои произведения — четыре информационных табло с бегущими строками, — коротают время за беседой, балансирующей ...
450₽
Что тут сказать? Конечно, «нишевость» как термин отжила своё и стала полноправным мемом. Но вот тенденции, которые она с собой принесла, продолжают жить и развиваться. Интерес к необычным вещам без оглядки на применимость, главенство атмосферы, ценность простых дел. Нам всё нравится, продано! А что на счёт тебя?
Кстати, найти компанию на любое — даже самое странное — событие ты можешь среди вот этих .
жаль что мух не хоронят в питере