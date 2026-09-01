Премьера! Абсурдистский хоррор по пьесе Анастасии Букреевой. В тексте Анастасии Букреевой магический реализм соседствует с тонким юмором, а разговоры-размышления о распадающемся мире пронизаны хтонической атмосферой и нежностью. Офисный работник Свердлов прилетает в самый северный город мира, чтобы расследовать гибель местного шахтёра. Аэропорт закрыт, интернет отключён, навигатор такси ведёт только в Сочи, и во всём виноват таинственный медведь, перегрызший кабель. Герой застревает в городе Н., где вот-вот наступит «чёрная пурга». На глазах у зрителей Свердлов будет преодолевать свой личный экзистенциальный квест, где каждый новый шаг рождает новые загадки, а каждый встреченный персонаж странным образом напоминает предыдущих. Вместе с героями зрители потеряются во времени и пространстве, чтобы обрести веру в возможность любви даже в самых абсурдных обстоятельствах. В 2021 году пьеса Анастасии Букреевой вошла в тройку лучших на конкурсе современной драматургии «Кульминация». На церемонии награждения был показан фрагмент произведения в режиссуре Сергея Щедрина. А в 2025 году эскиз будущего спектакля получил грант на постановку на Питчинге Мастерской Брусникина — презентации новых проектов Мастерской. Продолжительность: 1 час 30 минут Ближайшие даты: 9 сентября 20:00 10 сентября 20:00