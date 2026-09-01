В основе лежат подлинные истории любви XIX века, разворачивавшиеся на улицах столицы. Молодой литератор влюбляется в девушку, но оказывается, что она замужем. Врач узнает о неверности любимой жены. Талантливый артист и примерный семьянин один вынужден покинуть родную страну при загадочных обстоятельствах. Звучит как заголовки газет? На самом деле это реалии жизни творческой интеллигенции XIX века. Как проходит мероприятие: Организатор будет ждать тебя на старте — он расскажет небольшую предысторию, вручит карту и твоё первое задание. Участники будут продвигаться по маршруту самостоятельно, но организатор будет рядом — с дополнительными заданиями и помощью, если она понадобится. Что ты увидишь: — Театральная площадь — одна из самых узнаваемых площадей столицы, где сплетаются история имперской Москвы, революционного лихолетья и советского пафоса. Здесь расположены главные театры страны, каждый из которых хранит свои тайны и интриги — Большой театр — знаковый символ русской культуры, переживший пожары, войны и реконструкции — ЦУМ, бывшие Верхние торговые ряды, представляет собой архитектурный памятник модерна и важную часть торговой истории Москвы, скрывающую за фасадом историю дореволюционного магазина — Кузнецкий мост, когда-то улица банкиров и ювелиров, хранит в себе воспоминания о том, как здесь делались состояния — Камергерский переулок — тихий оазис в центре города, где гуляли Мейерхольд и Булгаков, а Чехов навсегда остался в сердцах москвичей. МХТ им. А.П. Чехова — театр, с которого началась новая эра в русской драме — Столешников переулок, одна из самых дорогих улиц страны, имеет историю, начинающуюся задолго до витрин с бриллиантами Нужно ли знать историю? Нет, тебя не проверяют на знание истории — тебя знакомят с ней. Стоимость указана за двух участников. Также можно приобрести билет на группу до 5 человек.