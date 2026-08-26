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  2. События

Исторические среды. Фамильная история

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1200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Уникальный формат развлечения для Москвы — мероприятие групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема — Фамильная история На встрече поделишься историей твоей семьи, обсудишь детали родословной и сделаешь это в самом приятном месте. Событие пройдёт в историческом особняке, оформленном в дореволюционном стиле. Среда, вечер, неожиданное меню и приятная компания. Что может быть лучше? Где: кафе в 10 минутах от метро Китай-город Подробности: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6

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