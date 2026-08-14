Встреча для тех, кто сталкивается с токсичным общением в семье, отношениях, дружбе или на работе. Для тех, кто часто терпит неудобные слова, давление, критику, манипуляции, пассивную агрессию или чужое недовольство, а потом долго прокручивает разговоры в голове. Для тех, кому сложно отстаивать границы, отвечать спокойно и твердо, не оправдываться, не спасать другого и не чувствовать себя «плохой» за своё право на дистанцию. Разберёшь, как распознавать токсичное поведение: обесценивание, давление, газлайтинг, манипуляции чувством вины, нарушение личных границ и попытки контролировать твои решения. Через психологические упражнения посмотришь, какие именно сценарии включаются у тебя в таких контактах: замереть, угодить, оправдаться, промолчать, напасть в ответ или потом обвинять себя. Будешь искать более устойчивую позицию, из которой можно не разрушаться, не втягиваться в чужую драму и выбирать, как именно реагировать. Поговоришь о личных границах, внутренней опоре, праве на «нет», безопасной дистанции и фразах, которые помогают выходить из токсичного диалога без лишних объяснений и чувства вины, чтобы научиться быть на своей стороне, сохранять спокойствие и не отдавать другому человеку власть над твоим состоянием. Ты научишься лучше распознавать токсичные сценарии общения, поймёшь, почему именно тебе бывает сложно противостоять давлению, и получишь практические инструменты для защиты своих границ. Ты унесёшь с собой больше ясности, внутренней опоры и готовых фраз, которые можно использовать в реальных разговорах. На встрече тебя ждёт: — разбор признаков токсичного общения — упражнения на личные границы — работа с чувством вины и страхом конфликта — практические фразы для сложных разговоров — техники сохранения внутренней опоры — тёплая и безопасная атмосфера без оценки