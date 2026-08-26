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Медитативный концерт-путешествие, где в темноте встречаются: колыбельные, собранные с разных уголков света, авторские песни о любви и красоте нашего мира и медитация, которая создаёт магию внутри зрителя и в самом пространстве. Выступает проект Pangolin.
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