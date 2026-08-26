ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Концерт-медитация в темноте «Во сне и наяву»

Тверская улица, 14

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Медитативный концерт-путешествие, где в темноте встречаются: колыбельные, собранные с разных уголков света, авторские песни о любви и красоте нашего мира и медитация, которая создаёт магию внутри зрителя и в самом пространстве. Выступает проект Pangolin.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста