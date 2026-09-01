Рок-мюзикл. Это первый и единственный мюзикл в России. В 1999 году он стал отправной точкой для театра музыки и драмы Стаса Намина, изменив судьбу целого поколения 1960-х, и оставался актуальным и в 2000-е. В процессе совместной режиссёрской работы Бо Кроуэлла (США) и Стаса Намина была создана уникальная русская версия спектакля, адаптированная к современным российским реалиям. «Волосы» — это драматический мюзикл о молодости, свободе и войне, потрясающий своей искренностью и энергетикой. Продолжительность: 2 часа 20 мин. Ближайшие даты: 10 сентября 19:00 9 октября 19:00