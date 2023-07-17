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Театр Стаса Намина

Москва, ул. Крымский Вал, д.9, стр. 33

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https://stasnamintheatre.ru/ Начав свою историю в 1999 году с постановки легендарного хиппи-рок-мюзикла «Волосы», ставшего своего рода антивоенным манифестом для американской молодежи во времена вьетнамской войны, театр взял курс на создание мультижанрового репертуара, основа которого — универсальная труппа. Актёры в равной степени владеют всеми профессиональными средствами сценического искусства — речью, пластикой, вокалом, актёрским мастерством, что позволяет им работать с разнообразным театральным материалом и создавать яркие, глубокие постановки. Главный принцип постановок — фокус на человека; главная задача — построение активного диалога между актером и зрителем, человеком на сцене и человеком в зале. Режим работы: Понедельник — выходной Вторник — пятница с 11:00 до 18:00 Суббота, воскресенье — выходной
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