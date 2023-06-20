Интересные места в Москве: топ 20 необычных мест, которые стоит посетить летом 2023

Собрали список из 20 небанальных мест, популярных у пользователей приложения «Кавёр». Очень разные, иногда противоречивые — и однозначно стоящие посещения!

Театры

Если хочется посмотреть неординарный спектакль, вам сюда.

На входе кабаре-театра Crave тебя встретит дворецкий, внутри несколько локаций для фото с прожекторами, а еще бар с коктейлями и живая музыка. Популярностью пользуется пластический спектакль Сrave Airlines — авиапутешествие с «сексуально-раскрепощенным» экипажем. Не пропусти премьеру «Абсолютно другая нага» — пластическое шоу, смесь кабаре и стендапа с Агатой Муцениеце в главной роли.

(в качестве комплимента ледяное игристое на каждом столике в зале)

Арт-площадка «Внутри» собирает независимые театральные проекты. Здесь экспериментируют и с образами, и с актерами, и с пространством. Трагикомедия «Он в Аргентине» по пьесе Людмилы Петрушевской — на сцене ты не увидишь никаких декораций, только полиэтиленовая пленка, а еще банки с соленьями (хм, к чему бы это?). И две героини — отрешенная, словно «замороженная» актриса Роза Хайруллина и шумно-энергичная Юлия Чебакова.

В холле на столах тебя ждут мытые яблоки — жест внимания театра к зрителю:)

Из супер необычного: Чайная церемония «Притча о...» — размышления в чайном доме в «Лаборатории современного театра». Действие основано на восточном символизме: зрители сидят на циновках, пьют чай, пребывают в медитативном состоянии. Почему? За весь спектакль не произнесут ни слова.

(если оценил фильм «Тихое место», тогда безмолвная постановка точно для тебя)

За современной оперой и «сериальным» форматом спектаклей сходи в «Электротеатр Станиславский». Еще здесь создана Электрозона — пространство, приглашающее зрителя в «интеллектуальный диалог с театром». Из интересного, помимо спектаклей: лекции и встречи, перформансы, выставки и кинопоказы.

Стас Намин — один из первых популяризаторов рока в нашей стране. В театре музыки и драмы была поставлена нашумевшая рок-опера «Иисус Христос Суперзвезда» и хиппи-рок-мюзикл «Волосы». Мультижанровый репертуар и универсальная труппа— то, за чем стоит идти в театр Стаса Намина.

Музеи

Не с первой страницы путеводителя — эти места не оставят тебя равнодушным.

Музей еврейской культуры поселился в «Бахметьевском автобусном гараже» (история интересная, погугли). Тут всё интерактивно-активное, есть кинотеатр 5D и очки виртуальной реальности. Показывают короткие тематические фильмы, посвященные еврейской истории. Материала много, чтобы не растеряться — бери экскурсию или рискуешь остаться там на весь день.

Для любителей острых ощущений;) Горячие инсталляции, эротические аттракционы, сексуальные традиции народов мира. Музей Эротики «Точка G» взбудоражит твою фантазию. Здесь ты попробуешь пройти головоломку из зеркал, попадешь в жуткий лабиринт, где будет страшно, как в аду. А в конце тебя ждет приятный сюрприз — сухой бассейн с шарами.

В Музее Москвы активности на любой вкус: тематические фестивали, сезонные ярмарки, регулярные барахолки, постоянные экспозиции (точно успеешь). На любую выставку бери аудиогид — не пожалеешь.

«Бункер 703» — это уникальный музей-заповедник современной фортификации (оборонно-инженерное искусство), расположенный на глубине 43 метра (да-да, там шахты и тоннели). Сходи на тематическую расширенную экскурсию по подземному кинозалу. Эксперт в данной области ответит на все твои вопросы.

Современное выставочное пространство внутри бизнес-центра. Здесь даже парк есть. Арт-объекты, скульптуры, инсталляции, зоны для отдыха и фотосессий. А еще обучающие экскурсии. Заранее позвони в музей, чтобы за тобой закрепили время и оформили пропуск:)

Музей-лабиринт, где каждая зона — определенная эмоция. Тебе расскажут про эмоциональный интеллект, а экспозиция позволит его прокачать. Особо эмоциональных поддержит экскурсовод, а желающим побыть наедине со своими чувствами — дадут такую возможность (в уголке и в тишине).

Культурные центры

Места, в которых ты останешься на целый день (только не опоздай на метро).

В «ЗИЛ» можно прийти на лекцию или на спектакль, «Винзавод» — большое пространство с несколькими галереями современного искусства и уютными шоурумами. В центре «Зотов» проходят арт-мастер классы, есть книжный магазин и кинозал. В «Графит» (это, кстати, галерея под открытым небом) иди слушать музыкантов, зацени театр и танцевальную студию. Захочется подышать и чего-то новенького — в двух шагах скейтпарк. А неоновые бары, ммм... Что бы ты не выбрал — приходи, а потом приходи еще.

Выставочные пространства и галереи

Как и музеев, их сотни в Москве, а это топ-3 в сердечке наших пользователей.

Галерея Cube.Moscow — это арт-платформа. Проект формата Pop up помогает художникам, у которых нет своего выставочного пространства. Здесь они реализовывают свои проекты и заявляют о себе. Ты можешь стать участником арт-рынка: не только посетить галерею, но и приобрести работу современного художника (или купить шоппер из переработанных материалов у них в магазинчике).

Галерея «На Каширке» предлагает тебе посетить не только выставки, но и записаться в творческую студию для взрослых (например, учат приёмам ботанической иллюстрации). Здесь проходят свопы (обмен вещами) и выступления концертных содружеств.

В ГУМ-RED-LINE проходят экскурсии с художниками, ты всегда можешь бесплатно прийти на открытие выставки, а еще поучаствовать в паблик-ток (публичная встреча с автором). Из необычного: череп, смоделированный 3D- принтером. Конечно, не обойдется без перфомансов, на то оно и современное искусство.

Современный центр «Марс» объединяет искусство и технологии — и не зря. Интерактивно-медийное искусство может подарить чувственный опыт, а мультимедийное шоу может действительно удивить, и даже шокировать. Приходи сюда за VR- ощущениями и «полетами» в космос.

(на крыше Марса есть стеклянный иглу, где можно устроить свидание)