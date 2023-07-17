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Сюда прийти и окунуться в архитектуру с историей. Гулять по окрестностям огромное удовольствие. И да, вкуснве рестораны с адекватными относительно некоторых месть ценами
Вкусные локальные рестики с оптимальными ценами. Плюс в галереи можно бесплатно пройти
Очень люблю это место...
Классное место для любителей искусства. Особенно современного. Много павильонов с постоянно меняющимся экспозициями. Плюс само пространство задающее креативный настрой, например, чтобы сделать интересные фото.
Красивое…
Модное место с разными барами, магазинчиками и галереями в стиле лофт. На территории бывшего винзавода постоянно проходят выставки современного искусства. Сама локация очень инстаграмная, здесь можно сделать много стильных фото. Рекомендую заглянуть в местную книжную лавку. Там можно найти то, что не продают в сетевых магазинах.
Это шикарное место