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Винзавод

Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6

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Аккуратно открываются для всех, кто соскучился по современному искусство и красивой жизни. Уже сегодня можно сходить на обед на веранде или просто попить кофе. Центр современного искусства. 11 ведущих галерей современного искусства, чьи экспозиции регулярно обновляются, образовательных институций, детских мастерских, тематических магазинов, в числе которых книжный «Фаланстер» и художественный «Передвижник», кафе и баров. Администрация: +7 (495) 917 46 46 Аренда: +7 (495) 917 46 46 Кассы: +7 (495) 917 17 99 Сайт: http://winzavod.ru/ Также вы можете посетить экскурсию: http://www.winzavod.ru/tours/
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Комментарии

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Daria
14 июля, 22:03

Это шикарное место

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Настасия
27 июня, 03:19

Сюда прийти и окунуться в архитектуру с историей. Гулять по окрестностям огромное удовольствие. И да, вкуснве рестораны с адекватными относительно некоторых месть ценами

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Глеб
19 января 2025, 22:27

Вкусные локальные рестики с оптимальными ценами. Плюс в галереи можно бесплатно пройти

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Рататуй 777
18 августа 2022, 13:33

Очень люблю это место...

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Lange Lidiya
27 августа 2021, 02:11

Классное место для любителей искусства. Особенно современного. Много павильонов с постоянно меняющимся экспозициями. Плюс само пространство задающее креативный настрой, например, чтобы сделать интересные фото.

ИА
Ильясова Алёна
24 августа 2021, 22:33

Красивое…

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Никита Чернов
24 мая 2021, 11:38

Модное место с разными барами, магазинчиками и галереями в стиле лофт. На территории бывшего винзавода постоянно проходят выставки современного искусства. Сама локация очень инстаграмная, здесь можно сделать много стильных фото. Рекомендую заглянуть в местную книжную лавку. Там можно найти то, что не продают в сетевых магазинах.

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