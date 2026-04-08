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Место быть

Москва, Мясницкая улица, 24/7с1

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«Место быть» — пространство в центре Москвы для лекций, мастер-классов, выставок и практик. Здесь искусство, культура и осознанность встречаются, чтобы вдохновлять, восстанавливать силы и поддерживать внутренний баланс. Проект нового формата с комплексным подходом к культуре гармоничного состояние. Каждое представленное направление внутри баланс-холла органично дополняет друг друга и помогает восстановить баланс и ресурс. Режим работы: ПН-ПТ: 8:00 до 23:00 СБ-ВС: 9:00-22:00 Сайт — https://mestobe.ru/
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