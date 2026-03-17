Подполье культурных событий в центре столицы. РанДом Культуры — это ивент-коммуна. Ребята занимаются поддержкой низовых творческих инициатив — помогают проводить мероприятия тем, кто хочет чем-то поделиться с миром, но не может или не хочет арендовать помещение на коммерческих основаниях. Они работают по системе донатов. Это место необычных ивентов, культурного андеграунда и простой человеческой взаимопомощи. Подвал, Код от ворот: 5984