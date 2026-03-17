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РанДом Культуры

Москва, Большой Николопесковский переулок, 13

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Подполье культурных событий в центре столицы. РанДом Культуры — это ивент-коммуна. Ребята занимаются поддержкой низовых творческих инициатив — помогают проводить мероприятия тем, кто хочет чем-то поделиться с миром, но не может или не хочет арендовать помещение на коммерческих основаниях. Они работают по системе донатов. Это место необычных ивентов, культурного андеграунда и простой человеческой взаимопомощи. Подвал, Код от ворот: 5984
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Комментарии

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Рылеева Анастасия
18 марта, 22:29

Здравствуйте, хотела бы проводить мастер-классы, что бы радовать людей, есть ли такое?

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