Маски. Чай. Поэты.
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Про событие
Осень уже на пороге, и это значит, что пришло время насладиться горячим чаем и слушать тёплые стихи и не только, истории и легенды, сказки и немного лекций о чае. Приходи на мероприятие, где каждый сможет поделиться своим творчеством и вдохновиться атмосферой осеннего вечера. Не забудь захватить с собой маску и свои любимые стихи. Мероприятие будет проходить на донатной основе (рекомендуемый донат от 500 рублей). Также можно приносить свои закуски к столу, чтобы сделать вечер ещё более приятным. Немаловажный фактор это дресс-код, рекомендуется нарядиться в китайском стиле (современный или древний) либо же надеть что-то классическое. Особенно ждут поэтов и чтецов всех мастей. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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