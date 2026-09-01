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  1. Москва
  2. События

Маски. Чай. Поэты.

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Осень уже на пороге, и это значит, что пришло время насладиться горячим чаем и слушать тёплые стихи и не только, истории и легенды, сказки и немного лекций о чае. Приходи на мероприятие, где каждый сможет поделиться своим творчеством и вдохновиться атмосферой осеннего вечера. Не забудь захватить с собой маску и свои любимые стихи. Мероприятие будет проходить на донатной основе (рекомендуемый донат от 500 рублей). Также можно приносить свои закуски к столу, чтобы сделать вечер ещё более приятным. Немаловажный фактор это дресс-код, рекомендуется нарядиться в китайском стиле (современный или древний) либо же надеть что-то классическое. Особенно ждут поэтов и чтецов всех мастей. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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