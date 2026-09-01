120 минут весёлых упражнений – и ты уже играешь свои первые комедийные скетчи «Вот как надо было ответить!» — такая мысль обычно приходит, когда лежишь в кровати, спустя 6 часов после разговора. Или может ты второй год пытаешься подступиться. чтобы написать шутки для стендапа? Чувство юмора и скорость реакции — это не талант или дар свыше, а навыки, которые можно отточить. На тренинге ты познакомишься с форматом комедийной импровизации — это комедийный жанр, в котором актёры разыгрывают смешные миниатюры на ходу без подготовки. Будешь учиться реагировать на внешний импульсы, быть смешными и аутентичными «здесь и сейчас», и учиться выкручиваться из ситуаций, используя силу воображения. Что тебя ждёт: • Разогрев на смелость и спонтанность: снимай социальную неловкость, и включай чувство юмора «здесь и сейчас» • Как рождается шутка: научишься реагировать и искать ассоциации • Базовые принципы импрова: «поддерживай идеи», «лажать и не кринжевать» и другие, помогают создавать смешное вместе с партнёром • Много практики: актёрские упражнения на подачу и выступления на сцене • В конце все сыграют короткие смешные импровизационные форматы • Обратная связь от преподавателя с большим опытом выступлений Ты уйдёшь с: • Опытом комедийного выступления без подготовки — каждый сыграет сцену в конце занятия • Техниками «поиска идей» — о чём разговаривать с людьми в беседе или со сцены • Навыком «не быть в голове» — не зависать в своих мыслях, а быть «здесь и сейчас» • Ощущением: «да, юмор — это непросто, но это мне по силам» Этот тренинг подойдёт для тех, кто выступает публично, ведёт команду или просто стремится к лёгкому и искреннему общению с ноткой самоиронии. Формат: 2,5 часа офлайн, 100% практики Как дойти: • При выходе из метро — пройди по Гжельскому переулку до кофейни «Две булки» • Вход — напротив, рядом с дверью барбершопа «Chikabull»