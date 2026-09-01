Возраст 16+
Про событие
26 и 27 сентября в рамках Московского марафона фонд развития инклюзии в спорте «Больше Чем Можешь» при поддержке «Магнит Всевозможный» проведёт благотворительные беговые экскурсии прямо по трассам дистанций на 10 км и 42,2 км. Экскурсии помогут не только поймать атмосферу главного бегового события года, но и поддержать инклюзивный спорт: все средства от участия направляются в фонд «Больше Чем Можешь» — на адаптивные тренировки, покупку специального инвентаря, в том числе специальных колясок для бега, а также участие атлетов-подопечных фонда в стартах. «На марафоне тяжелее всего не ногам, а голове. На 30?м километре не спасает ни техника, ни кроссовки. Зато очень помогают поддержка, хорошие истории и чувство, что ты не один, — отмечает основатель фонда «Больше Чем Можешь» и беговой гид Вадим Зеленский. — Наш формат как раз про это – сделать дистанцию приключением и дать каждому участнику внутреннюю опору, а заодно и реальную поддержку тем, для кого спорт должен быть доступен всегда». Два формата — две истории на одной трассе 10 км, 26 сентября. Маршрут станет спокойным и вдохновляющим приключением для тех, кто хочет прочувствовать марафон без лишнего давления. Гид и официальный пейсмейкер дистанции — Вадим Зеленский, основатель фонда «Больше Чем Можешь», марафонец, триатлет и рассказчик, чьи истории помогают забыть про усталость. Участники пробегут по улице Косыгина, пересекут Бородинский мост и насладятся видами на Бережковской, Смоленской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных. Это не про рекорды — это про то, чтобы каждый километр был наполнен смыслом и поддержкой. 42,2 км, 27 сентября. Для тех, кто готов пройти полную марафонскую дистанцию осознанно. Особенность формата — двойная поддержка: первые 21,1 км ведёт Вадим Зеленский с городскими легендами и историей Москвы. На второй половине марафона эстафету принимает гид Виталий Кичатов. Он превращает бег в беговую лекцию о балансе, безопасном развитии и том, как навыки из гор помогают на беговой трассе. Такой подход помогает сохранять внутреннюю опору именно тогда, когда силы на исходе. Уникальный формат экскурсии: слушай гида прямо на дистанции. Особенность «Беги и Слушай» — экскурсия в режиме прямой трансляции: участники бегут в своих наушниках и слушают рассказ гида через телефоны с помощью специального приложения. Так каждый сможет погрузиться в историю маршрута, не теряя темпа и не отвлекаясь на поиск группы. Место: трасса Московского марафона Старт: Университетская площадь МГУ имени М. В. Ломоносова Финиш: ул. Лужники Время старта: 09:00 (оба дня) Темп: 6:30 мин/км – комфортный, чтобы успевать слушать и сохранять силы до финиша Гид на 10 км (26 сентября) и на первые 21,1 км (27 сентября): Вадим Зеленский Гид на второй половине марафона (27 сентября): Виталий Кичатов Для участия в экскурсии необходимо иметь слот на Московский марафон и пройти предварительную регистрацию на экскурсию: 10 км, 26 сентября: https://morethanable.ru/product/r39 42,2 км, 27 сентября: https://morethanable.ru/product/r47
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