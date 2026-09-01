Создатели портала «Нейроновости» Алексей Паевский и Анна Хоружая вместе с Medio Modo запускают лекционный цикл, который посвящён человеческим чувствам. Как мы воспринимаем человеческий мир, как учёные понимали, чем мы видим, слышим, обоняем, осязаем? Как мы умеем восстанавливать утраченные чувства, какие новые исследования в этой области стали прорывными совсем недавно? В первой лекции, посвящённой зрению, Алексей и Анна расскажут об истории изучения зрения, о том, как мы сегодня понимаем это чувство и как устроены наши зрительные рецепторы и анализатор, можно ли восстановить зрение, если погибла сетчатка и видят ли некоторые слепые. Кто рассказывает? Алексей Паевский. Научный журналист и коммуникатор, многократный лауреат премии «За верность науке». Главный редактор и сооснователь портала «Нейроновости», член научного комитета национальной премии «Вызов», член рабочей группы дорожной карты «Нейронет», «Золотое перо России», Спецпредставитель Десятилетия науки и технологий в России. Заместитель председателя Комиссии РАН по популяризации науки. Анна Хоружая. Врач лучевой диагностики, исследователь, эксперт в области ИИ в здравоохранении. Сооснователь, заместитель главного редактора и выпускающий редактор портала neuronovosti.ru. Преподаватель МФТИ. Автор более 200 статей в журналах «Вокруг света», «Популярная механика», «Химия и жизнь», «Кот Шредингера», «OYLA», медицинских периодических изданиях «Новости неврологии», «Неврология сегодня», на порталах N+1, Teller и других. Член Ассоциации медицинских журналистов, дважды лауреат премии инновационной журналистики «Тech-in-media», лауреат премии Министерства образования и науки «За верность науке». Соавтор книг «Смерть замечательных людей», «Вообще чума: истории болезней от лихорадки до Паркинсона», «Вот холера: история болезней от сифилиса до проказы», «Нобелиаты: путь к успеху. 1901-1910», «Смерть замечательных людей-2», «Опухоли головного и спинного мозга у детей» благотворительного фонда Константина Хабенского.